Afganistan'da patlama: 6 ölü

Afganistan'ın Paktika vilayetinde yaşanan patlamada 6 sivil öldü. Paktika Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şah Muhammed Arya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paktika'nın Canihil şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 6 sivilin öldüğünü söyledi.

Patlamada 6 sivilin de yaralandığını bildiren Arya, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (Kabil/AA)