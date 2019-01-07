07 Ocak 2019 17:06
Afganistan'da patlama: 6 ölü
Afganistan'ın Paktika vilayetinde patlama yaşandı. Patlama nedeniyle 6 sivil hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA
Afganistan'ın Paktika vilayetinde yaşanan patlamada 6 sivil öldü. Paktika Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şah Muhammed Arya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paktika'nın Canihil şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 6 sivilin öldüğünü söyledi.
Patlamada 6 sivilin de yaralandığını bildiren Arya, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (Kabil/AA)
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