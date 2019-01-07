CHP’den sosyal medya genelgesi

CHP teşkilatlarının tüm medya hesapları, ‘demirbaş’ olarak parti adına kaydedildi. Yönetim değişikliği halinde diğer demirbaşlar gibi devredilmesi gerektiği bildirildi. Partideki tüm resmi birimlerden en azından Facebook sayfası ve Twitter hesabı edinilmesi istendi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın yönetimindeki Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanlığı, ‘koordinasyon, etkili dil, söylem birliği, zamanlama, medya grubu tercihi, denetleme ve denklik’ konularında talimatları içeren genelgeyi tüm teşkilatlara gönderdi.

Özkan, “Yerel seçimlerde başarılı olabilmemiz için güçlü bir medya ve sosyal medya ağına ihtiyacımız var. Bunun için kendi iletişimimizin sağlıklı, güvenli ve güçlü olması birinci kuraldır” dedi. (HABER MERKEZİ)