Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi davası başladı

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un, Ankara’da 19 Aralık 2016 tarihinde katıldığı bir sergide, ‘FETÖ’ üyesi olduğu öne sürülen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili, aralarında Fethullah Gülen’in de bulunduğu 9’u tutuklu 28 sanığın yargılamasına başlandı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Hasan Tunç, Hüseyin Kötüce, Mustafa Timur Özkan, Ramazan Yücel, Ufuk Gül, Vehbi Kürşad Akalın, Ayşe Söğüt, Sercan Başar ve Şahin Söğüt, tutuksuz sanıklar Bilal Dereli, Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, olay sırasında yaralanan Anıl Değer ve Leyla Gündoğan Karadağ ile sanık avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş, Kaan Bülbül ve Salih Yılmaz'la ise duruşmada video konferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu. Sanıkların kimlik tespitlerine başlandı.

Davanın Gülen ile birlikte Şerif Ali Tekalan ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu kimi sanıkları firari durumda bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Olaya ilişkin soruşturma sonucunda Fettullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı.

İDDİANAME

İddianamede Karlov cinayetinin arkasında, 'FETÖ'nün bulunduğu ve "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu belirtiliyor.

Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar Fethullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Temel Alsancak, Murat Tokay, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Şahin Söğüt, Ramazan Yücel, Cengiz Özkan, Cemal Karaata, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşad Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan’ın, ’Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürme’ ve ’Terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Diğer sanıklar Sercan Başar, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, Hasan Tunç, Ufuk Gül, Doğukan Söylemez, Bilal Dereli, Kaan Bülbül, Abdulsamet Kekeç, Burak Yusmak ve Ayşe Söğüt’ün ise ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılması talep ediliyor. (HABER MERKEZİ)

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı iddianamesi hazırlandı

Karlov’un öldürülmesine dair iddianamede TRT’ye suçlama