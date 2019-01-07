Üretimdeki daralmanın kanıtı: Hammadde ithalatı yüzde 17 daraldı

Yatırım ve hammadde ithalatında 2018’in ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için 180 derece farklı bir tablo ortaya çıktı. 2018’in ilk yarısında yatırım malları ithalatı yüzde 26,3; hammadde ithalatı yüzde 13,6 artarken, yılın ikinci yarısında hammadde ithalatı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 17,48 düştü.

Ticaret Bakanlığının ithalat beklenti endeksi üretimdeki daralmanın süreceğini gösterdi. ithalat beklenti endeksi, yılın birinci çeyreğinde dördüncü çeyreğe göre 5.4 puan azaldı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 100,1 olan endeks, bu yılın birinci çeyreğinde 94,7 seviyesinde gerçekleşti.

Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 20,3 puan azalış kaydetti. İhracat beklenti endeksi ise birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 5,4 puan arttı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 111,6 olan endeks, birinci çeyrekte 117 seviyesine çıktı.

KDV-ÖTV İNDİRİMLERİ MERHEM OLAMADI

KDV-ÖTV indirimleri de beklenen canlanmayı getirmedi. Otomotiv Distribütörleri Derneğinin her ay yayımladığı sektör raporunun aralık verilerine göre son dönemlerde iyice daralan Türk otomotiv sektörünün daralmaya devam ettiği ortaya çıktı. 2018 yılında sektörün yüzde 35’lik bir küçülme yaşadığını belirten ODD, 2018 yılında satılan otomobil ve hafif ticari araç toplamını da 620 bin 937 adet olarak açıkladı.

Sadece 2018 yılının aralık ayında geçtiğimiz seneye oranla yüzde 43 azalma yaşayan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 12. ayında sadece 77 bin 706 adet satışa sahne oldu. (EKONOMİ SERVİSİ)