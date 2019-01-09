HDP Milletvekili Leyla Güven 6 gündür avukat görüşüne çıkamıyor

Açlık grevinin 62’inci gününe giren DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in ağırlaşan sağlık sorunları nedeniyle avukatlarının görüşüne çıkamadığı belirtildi. Cezaevlerindeki en az 156 tutuklunun süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemleri ise sürüyor.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevinde PKK Lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle 8 Kasım’da başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi 63’inci gününe girdi. Güven’e eyleminin 60’ıncı günü nedeniyle dün sosyal medyada #LeylaGüvenİçin etiketiyle destek kampanyası başlatılırken, Güven’in sağlık durumunun çok kritik bir noktada olduğu belirtildi.

Tansiyon düzensizliği, mide bulantısı, halsizlik, baş ağrısı, mide krampı, sese ve ışığa hassasiyetinin çok artması gibi birçok sağlık sorunu yaşayan Güven’in, son 10 gün içinde avukatlarıyla çok kısa olmak kaydıyla 3 kez görüşebildiği kaydedildi. Güven’in, son 6 gündür sağlık sorunları nedeniyle avukatlarının görüşüne çıkamadığı belirtildi.

CEZAEVLERİNDE AÇLIK GREVİ EYLEMLERİ SÜRÜYOR

Aynı taleple 16 Aralık’ta 35 tutuklunun 9 farklı cezaevinde başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi de 25’üncü gününde devam ediyor.

17 Aralık’ta 4 farklı cezaevinde bulunan 13 tutuklunun başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 24’ncü gününe girerken, 20 Aralık’ta bir cezaevinde 4 tutuklunun başlattığı eylem 21’nci gününde. 24 Aralık’ta bir cezaevinde 5 tutuklunun başlattığı eylem 17’ıncı, 26 Aralık’ta 15 cezaevinde 65 tutuklunun başlattığı eylem 15’üncü, 28 Aralık’ta bir cezaevinde bir tutuklunun başlattığı eylem 13’inci gününde devam ediyor. Son olarak 5 Ocak’ta ise 7 farklı cezaevinde 23 tutuklunun başlattığı eylem 4’üncü gününde sürüyor.

Süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine Leyla Güven de 8 Kasım’da başlamıştı. (HABER MERKEZİ)