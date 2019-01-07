Sezgin Tanrıkulu: BEDK diye bir kurul görev yapıyor mu?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurttaşların Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna (BEDK) yaptıkları itirazların akıbeti hakkında bilgi alamadıkları ve yapmış oldukları itirazların sonuçlarına dair kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadığı yönündeki şikayetleri Meclise taşıdı. Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde özellikle son iki ayda yurttaşların bilgi edinme haklarının engellendiğini belirtti.

‘KAMUOYUNA NEDEN AÇIKLAMA YAPILMIYOR?’

Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: “BEDK diye bir kurul görev yapmakta mıdır? Bilgi edinme hakkına ilişkin olarak son bir yıl içerisinde kaç başvuru yapılmıştır? Bilgi edinme hakkına ilişkin yanıt vermeyen sorumlular hakkında soruşturma açılacak mıdır? Bu başvuruların kaçına yanıt verilmiştir? Yanıt verilmeyen başvuru sayısı kaçtır? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra, eskiden Başbakanlığa bağlı olan BEDK, şu anda hangi kurum bünyesinde teşekkül ettirilmiştir? Kurulun iletişim adresi nedir? BEDK, yeniden teşekkül ettirilmemiş ise yurttaşlar, bilgi edinme hakkına ilişkin yapacakları itirazları, hangi kuruma iletecektir? Şayet BEDK’nin iletişim adresi değişmiş ve yurttaşların itirazları, BEDK’nin eski adresine teslim edilmiş ise yurttaşların yaşayacağı hak kayıpları ne şekilde giderilecektir? Kurulun mevcut durumu ve bilgi edinme hakkına ilişkin olarak, kamuoyuna neden bilgilendirici bir açıklama yapılmamaktadır.” (Ankara/MA)