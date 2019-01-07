Yedikule'deki bina çökmesiyle ilgili suç duyurusu: Önlem almadılar

CHP İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek, Fatih Yedikule'de 2 hurdacının yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bina çökmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, İBB Zabıta Daire Başkanı, İBB İtfaiye Daire Başkanı ve İBB Avrupa Yakası İtfaiye Daire Müdürü ile Fatih Belediyesi zabıta müdürü hakkında "Görevi kötüye kullanma", "Taksirle yaralama" ve "Taksirle öldürme" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesini veren Zeybek daha sonra açıklama yaptı.

Zeybek, "Yıkılma tehlikesi bulunan bu binanın insan giriş çıkışına kapatılması ve gerekli emniyet tedbirleri alınması gerekirken gerek Fatih Belediyesi'nin gerekse Büyükşehir Belediyesinin gerekli birimleri görevlerini ihmal etmiştir" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 2 Ocak tarihinde 3 katlı kısmen ahşap ve metruk bina çöktü. Binaya hurda toplamak için giren 5 kişiden 3'ü kurtarılırken, enkazdan biri çocuk iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Çökme olayının ardından binanın etrafında yetkililer tarafından önlem alınmadığı iddia edilmişti. (HABER MERKEZİ)