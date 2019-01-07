Akça Kontrplak patronu ücretlerini vermediği işçilere kapıyı gösterdi

Geçtiğimiz aylarda konkordato ilanı veren ve Çorum’da kurulu bulunan Akça Kontrplak fabrikası patronu, 3 aydır ücretlerini ödemediği işçilere “Çalışan çalışsın, çalışmak istemeyen çıksın gitsin” diyerek kapıyı gösterdi.

Konuyla ilgili olarak muhabirimize konuşan mağdur işçiler, “Fabrikada işveren konkordato vermişti. Biz de 3 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. En sonunda bugün bize para ödemesi yapamayacağını söyleyerek, ‘çalışan çalışsın, çalışmayan da çıkıp gitsin’ dedi. Biz de hakkımız olan ücretlerimizi alana kadar fabrika önünden ayrılmayacağız” dedi. İşçiler mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istedi. (Çorum/EVRENSEL)