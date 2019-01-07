07 Ocak 2019 21:38
Son Düzenlenme Tarihi: 08 Ocak 2019 15:35

Tahliye kararı bozulan CHP PM Üyesi Eren Erdem tekrar tutuklandı

Karşı gazetesi davasında Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verilmesinin ardından yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem tutuklandı.

GÜNCELLENDİ
Tahliye kararı bozulan CHP PM Üyesi Eren Erdem tekrar tutuklandı

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada tahliyesine karar verilen Erdem hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Eren Erdem tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Anadolu Ajansında yer alan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin dünkü duruşmada Eren Erdem hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti. Savcılık, atılı suçların yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesinin göz önünde bulundurularak, Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

    İtirazı değerlendiren üst mahkeme İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, "dosya kapsamı, sanık savunmaları, dinlenilen tanık beyanları, mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, sanığın yurt dışına çıkarken yakalanması göz önüne alınarak üzerine atılı suçun yasa maddesindeki cezasının alt ve üst sınırları, tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle itirazın kabulüne karar verdi.

    Mahkeme, Eren Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına oy birliğiyle hükmetti.

    SEZGİN TANRIKULU: YARGININ İFLASI

    Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Silivri Cezaevi önünde Twitter'dan yaptığı canlı yayına konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "24. Ağır Ceza Mahkemesi savcının itirazını görüşmüş ve tutuklama esaslı bir yakalama kararı vermiş. O nedenle de cezaevinde tahliye işlemi gerçekleşmedi ancak bu tamamen hukuk dışı. Mahkeme, derhal tahliye edilmesine karar vermişti. Savcılık, mahkemenin tahliye talimatını, 24. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını beklemek amacıyla Silivri'deki cezaevine göndermemiş, dolayısıyla cezaevi bir tahliye işlemi yapamadı bu saate kadar. Bu karar, yargının işlemediğinin bir göstergesidir. Eren Erdem'in şahsında bugün Türkiye'de hukukun olmadığı gözler önüne serilmiştir, yargının iflas ettiği ortaya çıkmış oldu. Tabii ki bu karara itiraz edilecek. Bu adaletsizlikle mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    MAHMUT TANAL, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ'Nİ YIRTTI

    CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Eren Erdem hakkında çıkarılan yakalama kararına İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni yırtarak tepki gösterdi ve "Böyle bir anlayış olmaz. Bu karar gayrı meşrudur. Bu uygulanan düşman ceza hukukudur. Bu sonlanmadığı sürece huzura ulaşamayacağız" dedi.

    CHP Milletvekili Ali Şeker de aylardır suç icat edilmeye çalışıldığını vurgulayarak, kararların talimat ile verildiğini söyledi ve "Eren Erdem'in sonuna kadar yanında olacağız" dedi.

    EREN ERDEM'İN BABASI: SENİN GÜCÜN BANA YETMEYECEK!

    Silivri Cezaevi kapısında oğlunu bekleyen fakat yakalama kararı haberini alan Eren Erdem'in babası Hasan Erdem ise "Bugüne kadar hiçbir beyanda bulunmadım. O talimatları veren kişiye sesleniyorum, ne ben ne de benim oğlum senden korkmuyoruz, diz çöktüremeyeceksin, yalvartamayacaksın! Eren Erdem'in üzerinden CHP'ye de gitmeye çalışma boşuna, yanlış adam seçmişsin. Oğluma atfettiğin bütün suçların hepsini ben işledim, ortağım! Ne yapalım, teröristlere silah veriyorsan 'veriyorsun' demeyelim mi! Senin gücün bana yetmeyecek, benim adım Öksüz Hasan. Yarından itibaren karımla beraber Taksim'de kendimi yakacağım. Bu talimatlar bizi yıldırmaz, biz mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

    Tutuklu CHP PM Üyesi Eren Erdem'in babası Hasan Erdem işten atıldı

    Tutuklu CHP PM Üyesi Eren Erdem'in babası Hasan Erdem işten atıldı

    TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

    Eski CHP Milletvekili ve kapatılan Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem için adli kontrol uygulamasıyla tahliye kararı verilmişti. 

    İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17-25 Aralık sürecinde ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis istendi.

    12 sanıklı davada Eren Erdem, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca biri tutuklu 4 sanık daha hazır bulundu.

    SAVCI CEZA İSTEDİ

    Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "Gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi.

    Firari sanıkların dosyaları ayrılması talep edilen mütalada,  bazı sanıkların beraati, bazı sanıkların ise cezalandırılması talep edildi.

    Kararını açıklayan mahkeme 29 Haziran'dan beri tutuklu bulunan Eren Erdem'in adli kontrol uygulamasıyla tahliye edilmesine karar verilmişti.

    CHP SÖZCÜSÜ: BU KUMPAS DAVASININ DA ÇÖKMESİNİ BEKLİYORUZ

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Eren Erdem'in tahliyesine ilişkin, "PM üyemiz Eren Erdem'in tutukluk hali sona erdi dava hala devam ediyor. Açıkçası kamuoyu tarafından bilinen bir nedenle yargılanıyor ama bu kumpas davasından da diğer davalar gibi çökmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    ‘Türkiye’de evrim karşıtlığı son 10-15 yılda geriledi’
    SONRAKİ HABER

    Okulda öğretmene silahlı saldırı: Öğrenci gözaltına alındı
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Politikanın İZBAN işçisiyle imtihanı

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    23 yıl sonra, Metin’i daha çok özlüyoruz

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Ankara’daki yanlış hesap Şam’dan dönebilir

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Amerikan çekilmesi masası...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Geçmişe göz atmak

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Fiyatlar yasayla düşer mi?

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    İyi günde mafya, kötü günde devlet
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Dolar, 5.50 TL'yi geçti (8 Ocak 2019)
    Dolar, 5.50 TL'yi geçti (8 Ocak 2019)

    Dolar/TL kurunda yükseliş sürüyor. Haftaya 5.33'ten başlayan dolar bugün 5.50 TL eşiğini geçti.

    Motorin ve benzi fiyatları gece yarısı itibariyle zamlı satılacak
    Motorin ve benzi fiyatları gece yarısı itibariyle zamlı satılacak

    Motorin ve benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

    Taşeron işçi, Ataşehir Belediyesi önünde kendini yaktı
    Taşeron işçi, Ataşehir Belediyesi önünde kendini yaktı

    Eskiden Ataşehir Belediyesinde çalıştığı belirtilen bir işçi taşeron firmadan alacaklarını tahsil edemeyince belediye önünde kendini yaktı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan Bolton'a tepki gösterdi, 'Trump ile görüşebilirim' dedi
    Erdoğan Bolton'a tepki gösterdi, 'Trump ile görüşebilirim' dedi

    Erdoğan, Türkiye’ye gelen John Bolton ile görüşmeyi reddetti ancak 'Trump ile her an görüşebilirim' dedi.

    Kriz bölgeye işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlik olarak yansıdı
    Kriz bölgeye işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlik olarak yansıdı

    Ekonomik kriz bölge illerine işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlik olarak yansıdı.

    GÜNCELLENDİ
    9 Ocak Çarşamba günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği il/ilçeler
    9 Ocak Çarşamba günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği il/ilçeler

    Ülkede etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde 9 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verdildi.

    GÜNCELLENDİ
    İşsizlik sigortası payı bazı patronlar için yüzde 1’e çekildi
    İşsizlik sigortası payı bazı patronlar için yüzde 1’e çekildi

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik sigortası payının 3 yıl süreyle yüzde 1'e düşürüldüğünü açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    AKP Milletvekili Salih Cora, HDP Milletvekili Alican Önlü'ye saldırdı
    AKP Milletvekili Salih Cora, HDP Milletvekili Alican Önlü'ye saldırdı

    AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, Meclis koridorunda HDP Milletvekili Alican Önlü'ye yumrukla saldırdı.

    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları
    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları

    Yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dünya genelinde yüz binlerce kişi, yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan meydanları doldurdu.

    Diğer hikayeler...
    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    İguanalar, Darwin'in çalıştığı adalara 2 asır sonra geri döndü
    İguanalar, Darwin'in çalıştığı adalara 2 asır sonra geri döndü
    Denizli'de 'Shrek'in kardan heykeli yapıldı
    Denizli'de 'Shrek'in kardan heykeli yapıldı
    Kadirli'de Zeugma ile eş değer eserler gün yüzüne çıkıyor
    Kadirli'de Zeugma ile eş değer eserler gün yüzüne çıkıyor
    Kredi kartı borçları yükseldi, Ziraat Bankası yapılandırma açıkladı
    Kredi kartı borçları yükseldi, Ziraat Bankası yapılandırma açıkladı

    Ziraat Bankası, kredi kartı borcu ödemelerinde yaşanan krizi fırsata çevirmek üzere yapılandırma açıkladı.

    Tank Palet işçileri özelleştirmeye karşı 19 Ocak’ta miting yapacak
    Tank Palet işçileri özelleştirmeye karşı 19 Ocak’ta miting yapacak

    Sakarya’daki Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı Türk-İş, 19 Ocak’ta Sakarya’da miting yapacak.

    GÜNCELLENDİ
    Basın ve meslek örgütlerinden Metin Göktepe mesajları
    Basın ve meslek örgütlerinden Metin Göktepe mesajları

    Basın ve meslek örgütleri, Metin Göktepe'nin katledilişinin 23. yılında yayımladıkları mesajlarda basın özgürlüğü mücadelesine vurgu yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara'da 12 kişi gözaltına alındı, KESK tepki gösterdi
    Ankara'da 12 kişi gözaltına alındı, KESK tepki gösterdi

    Ankara'da yapılan ev baskınlarında aralarında siyasetçiler ve sendikacıların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. KESK, gözaltılara tepki gösterdi.

    Hastanede bir haftada iki kez asansör düştü
    Hastanede bir haftada iki kez asansör düştü

    Muğla, Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki asansör, bir haftada ikinci kez düştü. İlk asansör kazasında bir doktorun ayağı kırılmıştı.

    GÜNCELLENDİ
    Tahliye kararı bozulan CHP PM Üyesi Eren Erdem tekrar tutuklandı
    Tahliye kararı bozulan CHP PM Üyesi Eren Erdem tekrar tutuklandı

    Karşı gazetesi davasında Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verilmesinin ardından yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi davası başladı
    Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi davası başladı

    Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilgili aralarında Fethullah Gülen’in de olduğu 9’u tutuklu 28 sanık hakkında açılan dava başladı.

    Paradise Papers haberleri: Gazeteci Pelin Ünker’e para ve hapis cezası
    Paradise Papers haberleri: Gazeteci Pelin Ünker’e para ve hapis cezası

    Gazeteci Pelin Ünker’e Cumhuriyet gazetesindeki "Paradise Papers" haberleri nedeniyle Binali Yıldırım ve oğullarının açtığı davada karar açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 4’ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti
    Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 4’ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti

    Tekirdağ'da kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilde 4’ü çocuk 8 kişi öldü.

    CHP'li Şevkin: Yeni maden kanunu teklifi 900 bin kişiyi etkileyecek
    CHP'li Şevkin: Yeni maden kanunu teklifi 900 bin kişiyi etkileyecek

    CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Meclis alt komisyonunda görüşülen ‘Maden Kanunu Teklifi’ni değerlendirdi: Tasarı madenciliğe hizmet etmiyor

    GÜNCELLENDİ
    Metin Göktepe, katledilişinin 23. yılında mezarı başında anıldı
    Metin Göktepe, katledilişinin 23. yılında mezarı başında anıldı

    Polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Muhabiri Gazeteci Metin Göktepe, katledilişinin 23. yılında yine mezarı başında anıldı.

    TOKİ işçileri Meclis önünde gözaltına alındı
    TOKİ işçileri Meclis önünde gözaltına alındı

    Meclis önünde kendilerini zincirleyen TOKİ işçilerine polis saldırdı. 4 TOKİ işçisi gözaltına alındı.

    Halkevleri kararında İçişleri Bakanlığı talimatı
    Halkevleri kararında İçişleri Bakanlığı talimatı

    Halkevleri'nin kamu yararlı dernek statüsünün kaldırılmasına ilişkin verilen kararda İçişleri Bakanlığının talimatıyla hareket edildiği açıklandı.

    Karabağlar kentsel dönüşüm planı dördüncü kez iptal edildi
    Karabağlar kentsel dönüşüm planı dördüncü kez iptal edildi

    İzmir Karabağlar’da bakanlık eliyle sürdürülmeye çalışılan kentsel dönüşüm projesi mahkeme tarafından dördüncü kez iptal edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Ulaşıma kar engeli (8 Ocak 2019)
    Ulaşıma kar engeli (8 Ocak 2019)

    Kar yağışı nedeniyle çok sayıda il, ilçe ve köy yolunda ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Sürücüler zor anlar yaşarken, pek çok yerde yollar kapandı.

    Cinsel saldırıda bulunan sanığa 27 yıl hapis cezası
    Cinsel saldırıda bulunan sanığa 27 yıl hapis cezası

    Adana'da 2018 yılında akrabası olan bir kadına cinsel istismarda bulunan erkek, yargılandığı davada toplam 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.