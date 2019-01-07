Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi

Eski CHP Milletvekili ve kapatılan Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem için adli kontrol uygulamasıyla tahliye kararı verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17-25 Aralık sürecinde ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis istendi.

12 sanıklı davada Eren Erdem, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca biri tutuklu 4 sanık daha hazır bulundu.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "Gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi.

EREN ERDEM İÇİN TAHLİYE KARARI

Firari sanıkların dosyaları ayrılması talep edilen mütalada, bazı sanıkların beraati, bazı sanıkların ise cezalandırılması talep edildi.

Kararını açıklayan mahkeme 29 Haziran'dan beri tutuklu bulunan Eren Erdem'in adli kontrol uygulamasıyla tahliye edilmesine karar verdi.

CHP SÖZCÜSÜ: BU KUMPAS DAVASININ DA ÇÖKMESİNİ BEKLİYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Eren Erdem'in tahliyesine ilişkin, "PM üyemiz Eren Erdem'in tutukluk hali sona erdi dava hala devam ediyor. Açıkçası kamuoyu tarafından bilinen bir nedenle yargılanıyor ama bu kumpas davasından da diğer davalar gibi çökmesini bekliyoruz." (HABER MERKEZİ)