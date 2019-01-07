07 Ocak 2019 21:38
Son Düzenlenme Tarihi: 07 Ocak 2019 23:00

Eren Erdem hakkında önce tahliye, sonra yakalama kararı verildi

Karşı gazetesi davasında Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verilmesinin ardından yapılan itirazla hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Eren Erdem hakkında önce tahliye, sonra yakalama kararı verildi

Fotoğraf: DHA

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    Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

    Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada tahliyesine karar verilen Erdem hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

    Anadolu Ajansında yer alan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin bugünkü duruşmada Eren Erdem hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.

    Savcılık, atılı suçların yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesinin göz önünde bulundurularak, Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

    İtirazı değerlendiren üst mahkeme İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, "dosya kapsamı, sanık savunmaları, dinlenilen tanık beyanları, mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, sanığın yurt dışına çıkarken yakalanması göz önüne alınarak üzerine atılı suçun yasa maddesindeki cezasının alt ve üst sınırları, tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle itirazın kabulüne karar verdi.

    Mahkeme, Eren Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına oy birliğiyle hükmetti.

    SEZGİN TANRIKULU: YARGININ İFLASI

    Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Silivri Cezaevi önünde Twitter'dan yaptığı canlı yayına konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "24. Ağır Ceza Mahkemesi savcının itirazını görüşmüş ve tutuklama esaslı bir yakalama kararı vermiş. O nedenle de cezaevinde tahliye işlemi gerçekleşmedi ancak bu tamamen hukuk dışı. Mahkeme, derhal tahliye edilmesine karar vermişti. Savcılık, mahkemenin tahliye talimatını, 24. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını beklemek amacıyla Silivri'deki cezaevine göndermemiş, dolayısıyla cezaevi bir tahliye işlemi yapamadı bu saate kadar. Bu karar, yargının işlemediğinin bir göstergesidir. Eren Erdem'in şahsında bugün Türkiye'de hukukun olmadığı gözler önüne serilmiştir, yargının iflas ettiği ortaya çıkmış oldu. Tabii ki bu karara itiraz edilecek. Bu adaletsizlikle mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    MAHMUT TANAL, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ'Nİ YIRTTI

    CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Eren Erdem hakkında çıkarılan yakalama kararına İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni yırtarak tepki gösterdi ve "Böyle bir anlayış olmaz. Bu karar gayrı meşrudur. Bu uygulanan düşman ceza hukukudur. Bu sonlanmadığı sürece huzura ulaşamayacağız" dedi.

    CHP Milletvekili Ali Şeker de aylardır suç icat edilmeye çalışıldığını vurgulayarak, kararların talimat ile verildiğini söyledi ve "Eren Erdem'in sonuna kadar yanında olacağız" dedi.

    EREN ERDEM'İN BABASI: SENİN GÜCÜN BANA YETMEYECEK!

    Silivri Cezaevi kapısında oğlunu bekleyen fakat yakalama kararı haberini alan Eren Erdem'in babası Hasan Erdem ise "Bugüne kadar hiçbir beyanda bulunmadım. O talimatları veren kişiye sesleniyorum, ne ben ne de benim oğlum senden korkmuyoruz, diz çöktüremeyeceksin, yalvartamayacaksın! Eren Erdem'in üzerinden CHP'ye de gitmeye çalışma boşuna, yanlış adam seçmişsin. Oğluma atfettiğin bütün suçların hepsini ben işledim, ortağım! Ne yapalım, teröristlere silah veriyorsan 'veriyorsun' demeyelim mi! Senin gücün bana yetmeyecek, benim adım Öksüz Hasan. Yarından itibaren karımla beraber Taksim'de kendimi yakacağım. Bu talimatlar bizi yıldırmaz, biz mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

    TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

    Eski CHP Milletvekili ve kapatılan Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem için adli kontrol uygulamasıyla tahliye kararı verilmişti. 

    İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17-25 Aralık sürecinde ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis istendi.

    12 sanıklı davada Eren Erdem, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca biri tutuklu 4 sanık daha hazır bulundu.

    SAVCI CEZA İSTEDİ

    Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "Gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi.

    Firari sanıkların dosyaları ayrılması talep edilen mütalada,  bazı sanıkların beraati, bazı sanıkların ise cezalandırılması talep edildi.

    Kararını açıklayan mahkeme 29 Haziran'dan beri tutuklu bulunan Eren Erdem'in adli kontrol uygulamasıyla tahliye edilmesine karar verilmişti.

    CHP SÖZCÜSÜ: BU KUMPAS DAVASININ DA ÇÖKMESİNİ BEKLİYORUZ

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Eren Erdem'in tahliyesine ilişkin, "PM üyemiz Eren Erdem'in tutukluk hali sona erdi dava hala devam ediyor. Açıkçası kamuoyu tarafından bilinen bir nedenle yargılanıyor ama bu kumpas davasından da diğer davalar gibi çökmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı (HABER MERKEZİ)

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