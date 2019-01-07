Suudi Arabistan'da mayın patlaması sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi

Suudi Arabistan'ın güney sınırında yer alan El-Arıda ilinde ilinde bir mayının patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Husiler tarafından Yemen'de sınıra yakın bölgelere yerleştirilen bazı mayınlar, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi neticesinde Suudi Arabistan topraklarına taşındı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyinde yer alan El-Arıda ilinde seyir halindeki sivil bir aracın bu mayınlardan birine basması sonucunda Suudi Arabistan vatandaşı 10 yaşında 1 çocuk yaşamını yitirdi. Olayda ayrıca, 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı ve çocukların durumunun ağır olduğu belirtildi.

YEMEN’DE NE OLMUŞTU?

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 4 yılı yakın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olmak isteyen Şii Husiler, Yemen’i 6 bölgeye ayırmayı öngören anayasa tasarısını reddederek, kendilerine daha fazla söz hakkı doğuracak olan iki bölgeli yapıya geçiş çağrısı yapmış ardından hükümete karşı silahlı isyan başlatmıştı.

2014’ün son aylarında Husilerin ayaklanması hızla büyümüş ve başkent Sana’ya kadar ulaşmıştı.

Devlet Başkanı Hadi’yi ‘Batı yanlısı Amerikan piyonu’ olmakla suçlayarak görevden aldıklarını ilan eden Husiler, parlamentoyu da feshedip bir ‘Devrim Komitesi’ kurmuştu.

Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği üyeleri dahil çok sayıda ülke Yemen’in başkenti Sana’daki büyükelçiliklerini kapatmıştı.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor. (HABER MERKEZİ)