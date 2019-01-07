Başbakan May’e 'Anlaşmasız Brexit seçeneğini gözden çıkar' uyarısı

İngiltere’de 200’den fazla milletvekili imzaladığı mektupta Başbakan Theresa May’e anlaşmasız AB’den ayrılma seçeneğini ‘gözden çıkar’ çağrısı yaptı. Aralarında AB’den ayrılma ve AB’de kalma destekçilerinin de bulunduğu milletvekilleri salı günü Başbakan May ile görüşecek. Milletvekilleri Başbakan May’den, Brexit anlaşması gelecek haftaki oylamada güvenoyu almasa da AB’den asla anlaşmasız ayrılmayacağını garantilemesini talep edecekler.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin aktardığına göre, mektubu, muhafazakâr partili Dame Caroline Spelman ile muhalefetteki İşçi Partili milletvekili Jack Dromey organize etti.

AB’de kalma taraftarı Spelman, BBC Radio 4’de katıldığı programda, anlaşmasız bir Brexit’in ülkede iş kayıplarına yol açacağı uyarısını yaptı.

BBC, hükümet kaynaklarına göre Başbakan May’in Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu’nda oylama tarihini 15 Ocak olarak aktardı.

May’in Brexit anlaşması AB tarafından onay almış olsa da anlaşmanın yürürlüğe girmesi için İngiltere Parlamentosu’nda da onaylanması gerekiyor.

MAY, MUHALEFETİN TEPKİSİ ÜZERİNE OYLAMA TARİHİNİ ERTELEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, Avrupa Birliği’nin Brexit anlaşması için Birleşik Krallık’la yeniden görüşmelere açık olmadığını dile getirmişti. AB’nin şu anki Brexit anlaşmasının ‘en iyi ve en olası’ anlaşma olduğu yönündeki duruşunu ifade eden Andreeva bu noktada Birleşik Krallık’ın söz konusu anlaşmayı kabul etme veya AB’den anlaşma olmadan ayrılma konusunda karara varması gerektiğini söylemişti.

Başbakan May, AB ülkeleri ile varılan taslak Brexit anlaşmasını İngiltere Parlamentosu’nda oylamasını, parti içi muhalefetten gelen tepkiler üzerine ertelemek zorunda kalmıştı. Aralık ayının başlarında Başbakan ve Muhafazakar Parti’nin genel başkanı May’in liderliği için Parlamento’da güven oylaması yapılmıştı. Brexit krizi sürerken parti liderliğini devam ettirip ettirmeyeceğini belirlemek üzere yapılan oylamada, Theresa May, partisinin 3’te 2’sinin güvenoyunu almıştı. (HABER MERKEZİ)

AB Brexit’in yeniden müzakere edilmemesi konusunda kararlı