Japon milyarder, "en çok retweet edilen" olabilmek için servet harcadı
Japon milyarder Yusaku Maezawa, yaklaşık 5 milyon TL harcayarak, Twitter tarihinin en çok retweet edilen tweet'ine sahip oldu.
Ekran görüntüsü: Yusaku Maezawa resmi Twitter hesabı
Japon milyarder Yusaku Maezawa, Twitter tarihinin en çok retweet edilen paylaşımına sahip olabilmek için 100 milyon yen(yaklaşık 5 milyon TL) harcadı.
Japon giyim sitesi Zozotown'ın kurucusu olan Maezawa, 5 Ocak tarihli tweet’ini retweet eden 100 kişiye toplam 100 milyon yen vermeyi vadetti.
Şu ana kadar 4.5 milyondan fazla retweet alan mesaj, 2017’de Wendy’s’ten bir yıllık bedava tavuk nugget alabilmek için yardım talep eden Carter Wilkinson’ın tweet’ini geride bıraktı.
ZOZOTOWN新春セールが史上最速で取扱高100億円を先ほど突破！！日頃の感謝を込め、僕個人から100名様に100万円【総額1億円のお年玉】を現金でプレゼントします。応募方法は、僕をフォローいただいた上、このツイートをRTするだけ。受付は1/7まで。当選者には僕から直接DMします！ #月に行くならお年玉 pic.twitter.com/cKQfPPbOI3— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) 5 Ocak 2019
ÖNCEKİ REKORLAR
Wilkinson’dan önceki rekor, Ellen DeGeneres’in 2014 Oscar Ödülleri törenindeki selfie’sine aitti.
HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3— Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 Nisan 2017
If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 3 Mart 2014
ELON MUSK'IN İLK AY YOLCUSU
Bu süreçte Maezawa’nın takipçi sayısı da 500 binden fazla artarak 5 milyon kişiyi geçti.
Maezawa, birkaç ay önce Elon Musk’ın Ay uçuşuna katılacak ilk yolcu olarak adını duyurmuştu.
Forbes’a göre 43 yaşındaki Maezawa, 3 milyar dolarlık servetiyle Japonya’nın 18. en zengin ismi. (DIŞ HABERLER)