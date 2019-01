Japon milyarder, "en çok retweet edilen" olabilmek için servet harcadı

Japon milyarder Yusaku Maezawa, Twitter tarihinin en çok retweet edilen paylaşımına sahip olabilmek için 100 milyon yen(yaklaşık 5 milyon TL) harcadı.

Japon giyim sitesi Zozotown'ın kurucusu olan Maezawa, 5 Ocak tarihli tweet’ini retweet eden 100 kişiye toplam 100 milyon yen vermeyi vadetti.

Şu ana kadar 4.5 milyondan fazla retweet alan mesaj, 2017’de Wendy’s’ten bir yıllık bedava tavuk nugget alabilmek için yardım talep eden Carter Wilkinson’ın tweet’ini geride bıraktı.

Wilkinson’dan önceki rekor, Ellen DeGeneres’in 2014 Oscar Ödülleri törenindeki selfie’sine aitti.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3