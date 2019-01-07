Japon milyarder, "en çok retweet edilen" olabilmek için servet harcadı

Japon milyarder Yusaku Maezawa, Twitter tarihinin en çok retweet edilen paylaşımına sahip olabilmek için 100 milyon yen(yaklaşık 5 milyon TL) harcadı.

Japon giyim sitesi Zozotown'ın kurucusu olan Maezawa, 5 Ocak tarihli tweet’ini retweet eden 100 kişiye toplam 100 milyon yen vermeyi vadetti.

Şu ana kadar 4.5 milyondan fazla retweet alan mesaj, 2017’de Wendy’s’ten bir yıllık bedava tavuk nugget alabilmek için yardım talep eden Carter Wilkinson’ın tweet’ini geride bıraktı.

ÖNCEKİ REKORLAR

Wilkinson’dan önceki rekor, Ellen DeGeneres’in 2014 Oscar Ödülleri törenindeki selfie’sine aitti.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 Nisan 2017

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 3 Mart 2014

ELON MUSK'IN İLK AY YOLCUSU

Bu süreçte Maezawa’nın takipçi sayısı da 500 binden fazla artarak 5 milyon kişiyi geçti.

Maezawa, birkaç ay önce Elon Musk’ın Ay uçuşuna katılacak ilk yolcu olarak adını duyurmuştu.

Forbes’a göre 43 yaşındaki Maezawa, 3 milyar dolarlık servetiyle Japonya’nın 18. en zengin ismi. (DIŞ HABERLER)