Binali Yıldırım İstanbul’u, Endüstri 4.0’ e benzetti.

TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kimi gazete ve televizyonların, genel yayın yönetmenleri ve temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

BİNALİ YILDIRIM: KAMPANYA BOYUNCA İSTANBUL DIŞINDAKİ KONULARDA ÇOK FAZLA MESAİ HARCAMAYACAĞIM

Yıldırım yerel seçimlere ilişkin konuştu. “31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz” dedi. Yerel seçimlerin, genel seçim havasına dönüştürülmesinin İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik olmayacağını iddia eden Yıldırım, “İstanbul'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım” ifadelerini kullandı.

‘GEÇEN ÇEYREK ASRIN HER TÜRLÜ SEVABIYLA, GÜNAHIYLA SORUMLUSU BİZİZ’

Binali Yıldırım, İstanbul yerel yönetiminde 25 yıllık bir geçmişlerinin olduğunu belirterek, “27 Mart 1994 Recep Tayyip Erdoğan. O zaman AK Parti yoktu ama AK Parti İstanbul hareketiyle başladı. Dolayısıyla geçen çeyrek asrın her türlü sevabıyla, günahıyla sorumlusu biziz. Bunu, herkesin bilmesini istiyoruz. Şimdi 31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin belki bir 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz. Bu, yeni dönemin ilk durağı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü 2023'tür” diye konuştu.

‘İSTANBUL’DA EN BÜYÜK SORUN ULAŞIM’

Vatandaşlara, “İstanbul’da ‘sorun nedir’ diye sordurdum” diyen Binali Yıldırım, cevabın ulaşım ve trafik olduğunu söyledi.

“Şu ana kadar İstanbul'da büyükşehir adına yarışacak belli iki aday var. Bunlardan bir tanesi CHP ve Millet İttifakı adına Ekrem İmamoğlu, birisi de Cumhur İttifakı adına benim” hatırlatmasını yapan Yıldırım, “Arkadaşımıza da telefon ettim, başarılar diledim, tebrik ettim. Benim arzum 31 Mart yerel seçimlerinin İstanbul ölçeğinde, İstanbul merkezli, İstanbulluların sorunları, beklentileri ve geleceğini konuşacağımız bir seçim olması” dedi.

Yıldırım gazetecilere, “Her türlü sorunuzu cevaplamaya amadeyim. Her şeyi sorabilirsiniz. İsterseniz ayakkabı numaramı da sorun. Kaç yaşında olduğumu sorun. Kaç torunum olduğunu sorun. Hobilerimi, korkularımı sorun. Ne sorarsanız sorun, hiçbir sınırlama yok. Ama daha çok İstanbul'u sorun” dedi.

Orhan Veli’nin İstanbul’u Dinliyorum şiirinden alıntı yapan Yıldırım, “İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul'u dinleyeceğiz. İstanbul'un gören gözü, işiten kulağı, düşünen aklı ve hisseden kalbi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘PROJELERİ DAHA SONRA KONUŞACAĞIZ’

Binali Yıldırım İstanbul’u, Endüstri 4.0’ e benzetti.

“İstanbul 4.0’ün içinde neler var, bunları zaman içerisinde konuşacağız, değerlendireceğiz” diyen Yıldırım projeleri hakkında bilgi vermedi.

(AA)