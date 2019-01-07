07 Ocak 2019 11:46

Maraş’ta istinat duvarı çöktü: 1 kişi enkaz altında kalmaktan kurtuldu

Maraş'ta bir sitenin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında kaldırımda yürüyen kişi taşlara tutunarak kurtuldu.

Maraş’ta istinat duvarı çöktü: 1 kişi enkaz altında kalmaktan kurtuldu

Fotoğraf: AA

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    Maraş'ta Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Vadi Mahallesi'ndeki sitenin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekti.

    Sitede yaşayan Muhammet Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde büyük bir gürültü duyduğunu, deprem olduğunu sandıklarını, dışarı çıktıklarında istinat duvarının çöktüğünü gördüklerini söyledi.

    Çökme sırasında kaldırımda yürüyen bir kişi ise kaldırım taşına tutunarak enkaz altında kalmaktan kurtuldu. (Kahramanmaşar/AA)

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