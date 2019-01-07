Sendikacılar şikayet etti, işçi Erdoğan’a hakaretten yargılanacak

Metehan UD

İzmir

DİSK Güvenlik Sen Genel Merkez yöneticilerinin savcılığa şikayet için verdikleri sosyal medya ekran çıktılarından dolayı sendikanın eski yöneticisi hakkında cumhurbaşkanına hakaret davası açıldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Özel Güvenlik İşçileri Sendikası'ndaki (Güvenlik Sen) 'ihbar krizi' mahkemelik oldu. Merkezi İzmir'de bulunan sendikanın içerisinde iki yıldır süren tartışmalar büyümüş, mevcut yönetim kurulu ikiye bölünmüştü.

Yaşanan süreçte, Güvenlik-Sen’e bazı güvenlik çalışanları, yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla genel merkez yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunurken sendikanın merkez yöneticileri de karşı hamlede bulunarak bu sendika üyeleri hakkında hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Genel merkez yöneticilerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda kişilerin sosyal medya paylaşımları bulunuyor. Çıktıların içinde sendikanın eski genel sekreteri Salih Şenol'un cumhurbaşkanına yönelik eleştirel paylaşımları da var. Sendikacılar her ne kadar suç duyurusunu sonrasında geri çekse de Şenol hakkında Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla dava açıldı. Şenol'un ilk duruşması 26 Mart'ta görülecek.

'DİSK DAHA DA SESSİZ KALMAMALI'

Dava açılan Salih Şenol, sendikaya yönelik eleştirilerinin hükümetin politikalarına benzer olması olduğunu ifade ederek “DİSK içinde sendika başkanını olan birinin bu paylaşımların gözünden kaçması mümkün değil. Türkiye'nin geldiği noktada binlerce işçi, emekçi, akademisyen cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile yargılandı, ceza aldı ama acı olan buna DİSK gibi tarihsel misyonu olan konfederasyonun içinde olan sendikacıların neden olması. Bunlar aynı zamanda işçi sınıfına da ihanet etmiş durumda, hem yolsuzluk hem ihbarla. DİSK yönetimi sessiz kalarak kendi adının da lekelemesine neden oluyor. DİSK yönetimi harekete geçmeli ve Güvenlik Sen temize çıkmalıdır” dedi.

DİSİPLİN KARARI İŞLETİLMEDİ

İhbar olayını gündemine taşıyan sendikanın Genel Disiplin Kurulu oy çokluğu ile Sendika Başkanı Serdar Aslan, Genel Mali İşler Daire Başkanı Doğan Özdemir ve Genel Sekreter Hüseyin Ünlü'nün ihraç edilmesi talebiyle genel kurula sevk etti ancak karar sendika yönetimi tarafından uygulanmadı.

SENDİKACILARIN DAVASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Güvenlik Sen Genel Başkanı Serdar Aslan ve Genel Mali Sekreteri Doğan Özdemir hakkında açılan davanın üçüncü duruşması 30 Ocak'ta görülecek. Sendika yöneticileri, bütçeye aykırı harcamalar yapma, sendikanın gelirlerine fiilen el koyma, genel kurul kararı olmaksızın maaş bağlama, hileli mal alımı yapma, zimmete para geçirme, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal etme iddiaları suçlanıyor. İddianamede sendikanın 18 bin 866 TL zarara uğratıldığı bilgisi yer alıyor.