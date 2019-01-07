Türkiye’deki ilk Afrikalı futbol kulübü, dernekleri için onay bekliyor

Türkiye futbol liglerinde forma giymek isteyen Nijerya, Senegal, Gana, Liberya, Fildişi ve Afrika’nın diğer ülkelerinden gelen genç sporcular, dernek kurmak istiyor.

Bazıları üniversitede okuyan, bir bölümü çeşitli işlerde çalışan Afrikalıları bir araya getirerek ‘Konviction Rüya Spor’ adını verdiği Türkiye’nin ilk yabancı futbol kulübünü kurmak isteyen Gineli Djibril Bakala Camara, bu amaçla İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne giderek, dernek kurmak istedi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’deki bütün spor kulüplerinin dernek statüsünde olduğunu belirten Camara, Afrikalılardan oluşturduğu 7 isimden oluşan ‘Kurucular listesi’nin aradan 1 ay geçmesine rağmen henüz onaylanmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sporcular çalışmalarını haftada 1 gün Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu’nda, 3 gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Küçükçekmece Sefaköy'deki Kartal sahasında yapıyor. (İstanbul/DHA)