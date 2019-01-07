2017’de GSYH’den en yüksek payı İstanbul aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2015-2017 verilerini yayımladı. İl düzeyinde yapılan hesaplamalara göre, 2017'de gayrisafi yurt içi hasıladan (GSYH) en yüksek pay yüzde 31,2 ile İstanbul'un oldu. 970 milyar 189 milyon lirayla en yüksek hasılaya ulaşan İstanbul'u, Ankara ve İzmir izledi.

İl düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2017 yılında İstanbul 970 milyar 189 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 31,2 pay aldı. İstanbul'u, 280 milyar 581 milyon TL ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 191 milyar 468 milyon TL ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 2 milyar 787 milyon TL ile Dersim, 2 milyar 276 milyon TL ile Ardahan ve 1 milyar 812 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

GSYH'den en yüksek payı alan ilk üç il, 2017 yılında toplam GSYH'nin yüzde 46,4'ünü oluşturdu.

Görsel: TÜİK

KİŞİ BAŞI GSYH’DE DE İSTANBUL İLK SIRADA

Kişi başına GSYH'de 2017 yılında, İstanbul 65 bin 41 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 64 bin 659 TL ile Kocaeli ve 52 bin TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında,14 bin 185 TL ile Şanlıurfa, 14 bin 80 TL ile Van ve 12 bin 729 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2017 yılında on il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Görsel: TÜİK

SANAYİDE İSTANBUL’UN PAYI YÜZDE 29

İstanbul, sanayi sektöründe yüzde 29 pay ile 2017 yılında en yüksek paya sahip oldu. Ankara yüzde 8,2 pay ile ikinci sırada, İzmir yüzde 7,0 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Sanayi sektöründe yüzde 0,04 ile Iğdır, yüzde 0,02 ile Ardahan ve Bayburt illeri en düşük payı aldı. (EKONOMİ SERVİSİ)