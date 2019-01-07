Samsun açıklarında Panama bayraklı gemi battı: 6 kişi öldü

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda mürettebattan 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir bot ve bir helikopterle arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada 7 kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. (HABER MERKEZİ)