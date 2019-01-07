07 Ocak 2019 14:35Son Düzenlenme Tarihi: 07 Ocak 2019 14:42
Samsun açıklarında Panama bayraklı gemi battı: 6 kişi öldü
Samsun açıklarında Panama bayraklı gemi battı, mürettebattan 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kurtarıldı.
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Fotoğraf: Yaprak Koçer/DHA
Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda mürettebattan 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kurtarıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir bot ve bir helikopterle arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı bildirildi.
Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada 7 kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. (HABER MERKEZİ)