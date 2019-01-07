Samsun açıklarında Panama bayraklı gemi battı: 2 kişi öldü

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda mürettebattan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 7 kişi kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir bot ve bir helikopterle arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada "Kurtarma çalışmalarında an itibariyle canlı olarak kurtarılan mürettebat sayısı toplam 7 olup, 2 mürettebatın ise cansız bedeni ekiplerimiz tarafından denizden alınmıştır. Kurtarma faaliyeti devam etmektedir" denildi.