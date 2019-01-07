Tayland'da mahsur kalan Suudi kadın: Ülkeme gönderilmek istemiyorum

Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed el-Kunun, ailesinden kaçıp Avustralya'ya gitmek isterken Tayland'da pasaportuna bir Suudi diplomat tarafından el konulduğunu ve Bangkok Havalimanı'nda mahsur kaldığını söyledi. New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (HRW/İnsan Hakları İzleme Örgütü) Tayland'a, El-Kunun'un Avustralya'ya gitmesine izin verme çağrısı yaptı.

BBC'ye konuşan el-Kunun, "İslam'a artık inanmadığını, zorla Suudi Arabistan'a gönderilip ailesi tarafından öldürülmekten korktuğunu" söyledi

Tayland polisi ise genç kadının "ülkesine gönderilme" sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Rahaf Muhammed el-Kunun, Twitter'da paylaştığı mesajda "Kaybedecek bir şeyim olmadığı için gerçek ismimi ve tüm bilgilerimi paylaşacağım" dedi.

El Kunun ayrıca pasaportunun bir fotoğrafını paylaşıp, "çünkü gerçek olduğumu ve var olduğumu bilmenizi istiyorum" dedi.

Bir tweetinde de "Kuzenim beni tehdit ediyor, katledileceğimi söylüyor" yazdı. (HABER MERKEZİ)