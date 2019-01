Ailesinden kaçan Suudi Arabistanlı kadın Kanada'ya vardı

Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed el-Kanun, ailesinden kaçıp Avustralya'ya gitmek isterken Tayland'da pasaportuna bir Suudi diplomat tarafından el konuldu ve Bangkok Havalimanı'nda mahsur kaldı. Birleşmiş Milletler, 18 yaşındaki Suudi vatandaşı Rahaf Muhammed el Kanun'a mülteci statüsü verildiğini açıkladı. El Kanun, kendisine sığınma hakkı tanıyan Kanada'ya 12 Ocak'ta vardı.

Kunun, ailesiyle birlikte tatile gittiği Kuveyt’ten kaçarak Avustralya’ya sığınma amacıyla Bangkok üzerinden uçmayı planlıyordu. Ancak Kuveyt Havayolları uçağında pasaportuna el konmuş ve iniş yaptığı Bangkok havaalanında alıkonulmuştu.

BBC'ye konuşan el-Kunun, "İslam'a artık inanmadığını, zorla Suudi Arabistan'a gönderilip ailesi tarafından öldürülmekten korktuğunu" söylemişti. Tayland polisi ise genç kadının "ülkesine gönderilme" sürecinin devam ettiğini açıklamıştı.

Rahaf Muhammed el-Kunun, Twitter'da paylaştığı mesajda "Kaybedecek bir şeyim olmadığı için gerçek ismimi ve tüm bilgilerimi paylaşacağım" dedi. El Kunun ayrıca pasaportunun bir fotoğrafını paylaşıp, "çünkü gerçek olduğumu ve var olduğumu bilmenizi istiyorum" dedi. Bir tweetinde de "Kuzenim beni tehdit ediyor, katledileceğimi söylüyor" yazdı.

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (HRW/İnsan Hakları İzleme Örgütü) Tayland'a, El-Kunun'un Avustralya'ya gitmesine izin verme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler de mülteci statüsü verildiğini açıkladı.

El-Kanun Cumartesi günü Güney Kore'nin başkenti Seoul üzerinden Korean Air uçağıyla Toronto'daki Pearson Uluslararası Havaalanı'na indi.(HABER MERKEZİ)

Because I got nothing to lose I’m going now to share my real name and my all information.