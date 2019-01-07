Bangladeş'te 'muhalif partiye oy veren kadına toplu tecavüz' iddiası

Bangladeş'te bir kadın, muhalif bir partiye oy verdiği gerekçesiyle aralarında iktidar partisi bölge temsilcisinin de bulunduğu bir grup erkeğin toplu tecavüzüne uğradığını iddia etti. 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılar suçlamaları reddediyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; muhalif Bangladeş Milliyetçi Partisi'ne oy verdiğini söyleyen 4 çocuk annesi 35 yaşındaki kadın, geçen hafta Pazar günü yapılan seçimin ardından, Noakhali bölgesindeki evlerine giderken bir grup erkeğin gece yarısı yollarını kestiğini söyledi.

Yerel medyaya konuşan kadın, özellikle iktidar partisi Avami Birliği'nin bölge temsilcisi Ruhul Amin'i öfkelendirdiğini ve Amin'in daha sonra diğerlerini çağırarak kadına saldırmaları talimatını verdiğini anlattı.

Seçimleri açık farkla kazanan Avami Birliği, Ruhul Amin'e yönelik iddiaları reddetse de Amin'i ihraç etti. (HABER MERKEZİ)

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