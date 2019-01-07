07 Ocak 2019 10:29
Zonguldak'ta kar nedeniyle hastane yolu kapandı
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle hastaneye çıkan yol kapanınca, hasta ve yakınları hastaneye yürüyerek ulaşmaya çalıştı.
Fotoğraf: DHA
Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne giden hastalar ve hasta yakınları, yoğun kar yağışından dolayı kapanan yolda mahsur kaldı.
Hasta yakınları hastane yokuşunu yaya olarak çıkmak zorunda kaldı.
Kozlu Belediyesi ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı. (Zonguldak/DHA)