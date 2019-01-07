Gabon Hükümeti: Darbe girişimi püskürtüldü

Afrika'nın petrol zengini ülkesi Gabon'da hükümet, darbe girişiminin püskürtüldüğünü açıkladı.

Sabaha karşı devlet radyosunu ele geçiren ve "Ulusal Restorasyon Konseyi" adıyla bildiri okuyan ordu güçleri, darbenin "Demokrasiyi yeniden tesis etmek için" yapıldığını savunmuştu.

Başkent Libreville sokaklarında tanklar ve zırhlı araçların olduğu belirtilirken Gabon Hükümeti Sözcüsü Guy-Bertrand Mapangou, BBC'ye yaptığı açıklamada "İsyancı askerlerin liderlerinden dördünün yakalandığını, beşincisinin firari olduğunu" söyledi.

BBC'den Firmain Eric Mbadinga, ordunun 50 yıldır yönetimi elinde bulunduran Bongo ailesiyle yakın bağlara sahip olduğunu bu yüzden darbe girişiminin sürpriz olduğunu belirtti. Gabon ordusunun en önemli birimi Başkanlık Muhafızlarının çoğunlukla Bongo ailesinin memleketinden seçildiği aktarıldı.

DEVLET BAŞKANI 2 AYDIR ÜLKE DIŞINDA

Devlet Başkanı Ali Bongo, 2009'da göreve gelmişti. Ekim ayında rahatsızlanan ve Fas'ta tedavi gören Bongo 2 aydır ülke dışında. Bongo, yeni yıl mesajı vererek sağlığına ilişkin dedikodulara son vermek istemişti.

GABON'DAN NOTLAR

1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanan Gabon'da iktidar 50 yıldır Bongo'nun ailesinde.

Nüfusu yaklaşık 2 milyon olan Gabon'un komşuları Kamerun, Ekvator Ginesi ve Kongo Cumhuriyeti.

Tarihi boyunca 3 devlet başkanı olan Gabon'da Omar Bongo Ondimba, 1967'den hayatını kaybettiği 2009'a kadar başkanlık yapmıştı. Omar Bongo'nun ölümü sonrası göreve oğlu Ali Bongo geldi.

Ülke, önemli bir petrol üreticisi olmasına rağmen nüfusun üçte biri açlık sınırında yaşıyor. Genç işsizliği yüzde 35 oranında.

(DIŞ HABERLER)

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