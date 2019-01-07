Suruç'ta işçi minibüsüyle öğrenci servisi çarpıştı: 2 ölü 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, işçi ve öğrencileri taşıyan iki minibüs çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Suruç'ta Hüseyin Ay yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, Suruç-Birecik kara yolunun Yanaloba Mahallesi yakınlarında Mahmut Akkurt'un kullandığı işçi servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada yaralanan Nihal Aslan (12), Zeynep Işık (13), Zeliha Bilir (13), Osman Çelik, Aysel Oğur, Şengül Boğatekin, Sabriye Güren, Vahide Karakuş, Fethi Akkurt (35) ve Hatice Sonar (37), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Akkurt ve Sonar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. (Urfa/AA)