Diyarbakır'da 10 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Lice, Hani ve Kocaköy ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda operasyon başlatıldı.

Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan Güçlü ve Gökçe köyleri ile bağlı mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan Şaklat, Yazıköy ve Anbar köyleri ile bağlı mezraları, Hani ilçesine bağlı olan Uzunlar, Serenköy, Kırım, Yayvan ve Soylu köyleri ile bağlı mezraları 7 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır” denildi. (DHA)