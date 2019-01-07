Kozlu'da metan gazı nedeniyle hayatını kaybeden madenciler anıldı

Özel bir firmanın 7 Ocak 2013'te Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yürüttüğü “eksi 630 kat hazırlığı ve eksi 560 galeri sürme” işi sırasında meydana gelen metan gazı püskürmesi nedeniyle hayatını kaybeden 8 madenci törenle anıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle günlerin kendileri için hem acı hem de ders alınabilecek günler olduğunu söyledi.

Kolçak, 7 Ocak'ta yaşanan kazanın sistemin yanlış işletilmesi nedeniyle yaşandığını savunarak, “Maalesef belirli bedeller ödendikten sonra acılardan ders alınarak, taşeron sistemi yer altı maden işletmeciliğinden çıkarıldı. İnşallah bundan sonra bu tür acılar yaşamayız. Ölen arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

18 yıllık maden işçisi Nihat Ulukoz da yoğun duygular içerisinde olduklarını belirterek, “Böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyoruz. İnşallah bir daha da yaşanmaz. Zor şartlar altında çalıştığımızı herkes biliyor. Madenciyiz ve yer altında çalışmak zorundayız. Ailemize, çocuklarımıza ekmek parası getirmek zorundayız. Devletimize de katkımız oluyor” ifadelerini kullandı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, 7 Ocak 2013'te özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda metan gazı püskürmesi sonucu yaşamını yitiren 5 işçinin cesedine ulaşılmış, göçük altında kalan 3 madenciden 2'sinin cesedi 11 Ocak'ta, diğerininki ise 12 Ocak'ta çıkarılmıştı. (Zonguldak/AA)