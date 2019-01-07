RTÜK 'Cin' kelimesini yasakladı, Müge Anlı '3 harfliler' dedi

Kanal D’de program yapan Müge Anlı, sunumu esnasında 'cin' kelimesinin yasaklandığını duyurdu ve bunun yerine '3 Harfliler' ifadesini kullandı.

Anlı sunumu esnasında “Çocuğun içinde, RTÜK yasakladığı için söyleyemiyorum, '3 Harfliler' olduğu söylenmiş” dedi.

Programın devamında ise yayına bağlanan bir psikiyatristin 'cin' kelimesini kullanması üzerine Anlı “Ama yani kullanmayın o kelimeyi lütfen beyefendi. Bizim başımızı RTÜK’le belaya sokmayın lütfen. O kelime yasaklı. İki saattir boşuna mı ‘3 harfli’ diyoruz biz” dedi. (MEDYA SERVİSİ)