Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2019 yılının ilk görüşmesinin, bu ay içinde yapılması bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yer aldığı Türkiye heyetinin geçen yıl 29 Aralık’ta Rusya’daki temaslarının ardından gözler, iki liderin bir araya geleceği toplantıya çevrildi. Ocak ayında planlanan Rusya ziyareti kapsamında, Erdoğan ve Putin’in yapacağı görüşmelerde, Suriye sorunu başta olmak üzere, S-400 hava savunma sistemi alımı, ikili ve bölgesel konularda önemli kararların alınması bekleniyor.

2018'DE 25 KEZ GÖRÜŞTÜLER

Erdoğan, Putin ile 2018’de Suriye sorunu başta olmak üzere pek çok konuda hız kesmeyen diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, Putin ile 7 kez baş başa, 18 kez telefonla olmak üzere 25 kez görüştü. Liderler ayrıca geçen yıl 6 zirvede bir araya geldi. (HABER MERKEZİ)