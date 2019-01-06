Wayne Rooney sarhoş halde küfrederken gözaltına alındı
ABD'de forma giyen Wayne Rooney'nin Aralık ayında gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Fotoğraf: Football.ua/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)
İngiliz golcü Wayne Rooney'nin Aralık 2018'de ABD'de bir havalimanında sarhoş halde küfrettiği için gözaltına alındığı ortaya çıktı.
İngiltere milli takımının gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu olan ve yıllarca Manchester United'da oynayan Wayne Rooney, şu sıralar ABD'de DC United'ın formasını terletiyor.
33 yaşındaki Rooney'nin 16 Aralık günü Washington D.C.'deki Dulles havalimanında sarhoş halde etrafına küfürler yağdırırken gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Rooney, olaydan 2 gün önce Suudi Arabistan'daki Riyad Formula E yarışından bir fotoğrafını paylaşmıştı. (SPOR SERVİSİ)
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