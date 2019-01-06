Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki arsaların ihalesi iptal edildi

Sur Belediyesi’ne atanan kayyım Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi’ndeki mülkiyeti belediyeye ait olan 14 arsayı 44 milyon 123 bin TL ile ihaleye açmıştı. Yerel seçimler öncesi taşınmazları satılığa çıkaran kayyım Çiftçi, tarım arazisi olup imara açıldıktan sonra belediyenin düzenleme ortaklık payından arta kalan ve mülkiyeti belediyeye geçen bu arazileri, toplamda 44 milyon 123 bin TL teklif usulüyle ihaleye açtı. Daha önce özel davetiye üzerine ihaleye giden kayyım atanan belediyelerin, bu kez arsaların satışını kentin birçok noktasına astırdıkları pankart ile duyurmuştu.

TMMOB İDARE MAHKMESİNE TAŞIDI

Günlerdir kitle örgütleri, siyasi partiler ve kamuoyu tarafından tepkilere neden oldu. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu ve Sur Koruma Platformu, Diyarbakır İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma talebiyle başvuruda bulunmuştu.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Sur Belediyesi kayyımı Abdullah Çiftçi, “Talep çıkmadığı için ihale iptal edildi. Tekrar ihaleye çıkıp çıkmayacağımıza haftaya karar vereceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Sur kayyımı Dicle Üniversitesi sınırlarındaki 14 arsayı satıyor