06 Ocak 2019 20:52Son Düzenlenme Tarihi: 06 Ocak 2019 21:41
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Ternate şehrinin 151 km kuzeybatısında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Fotoğraf: Wikimedia Commons
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, Endonezya'nın Maluku Denizi'nde merkez üssü Tobelo'nun 151 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 60 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
Depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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