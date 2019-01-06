Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, Endonezya'nın Maluku Denizi'nde merkez üssü Tobelo'nun 151 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 60 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 23 Aralık'ta Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonucu 437 kişi hayatını kaybetmişti. (DIŞ HABERLER)

Endonezya’daki tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 437'ye çıktı