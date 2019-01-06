06 Ocak 2019 19:37Son Düzenlenme Tarihi: 06 Ocak 2019 19:41
AKP'nin Denizli'deki 19 ilçe belediye başkan adayı açıklandı
AKP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Denizli'deki 19 ilçe belediye başkan adayı açıklandı.
Fotoğraf: Ramazan Çetin/DHA
AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yerel seçimde AKP'nin Denizli'deki 19 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Kurtulmuş, "'Cumhur ittifakı' siyasi parti yöneticilerinin kendi aralarında oluşturduğu bir anlaşma değildir. 'Cumhur ittifakı', selaların eşliğinde kurulmuş bir siyasal ittifaktır" dedi.
Adı açıklanan adaylar şöyle:
- Acıpayam : Hulisi Şevkan
- Babadağ : Selim Demirezen
- Baklan : Yusuf Gülsever
- Bekilli : Mustafa Çoban
- Beyağaç : Mustafa Akçay
- Bozkurt : Hamdi Cin
- Buldan : Mustafa Şevik (MHP) İttifak
- Çal : Fethi Akcan (MHP) İttifak
- Çameli : Cengiz Arslan
- Çardak : Hüsnü Yılmaz
- Çivril: Niyazi Vural
- Güney : Halil Ayhan
- Honaz : Turgut Devecioğlu
- Kale: Salih Sağınç
- Merkezefendi : Muhammet Subaşıoğlu
- Pamukkale: Avni Örki
- Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş
- Serinhisar : Şeref Turan
- Tavas : Hüseyin İnamlık.
(HABER MERKEZİ)
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