Robert De Niro: Donald Trump gerçek bir ırkçı

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert eleştirileriyle tanınan Aktör Robert De Niro, Trump için "Gerçek bir ırkçı" ifadesini kullandı.

Ekim ayında New York'taki restoranına bombalı paket yollanan De Niro, endişeli olduğunu ve dikkat etmeye çalıştığını söyledi.

75 yaşındaki De Niro, The Guardian'dan David Smith'e verdiği röportajda geçmişe göre toplumsal meselelere ilişkin daha konuşkan olmasını şu sözlerle açıkladı: "Artık yaşlandım ve olan biten beni daha çok üzüyor. Trump gibi birisinin başkan olduğunu görünce de 'Tamam, bakalım ne yapacak, belki değişir' diye düşünüyorsunuz. Ama daha kötüye gidiyor. Görüyorum ki o gerçek bir ırkçı. Bir New Yorklu olarak bu şehirdeki çeşitliliği anlar diye düşünüyordum ama önceden düşündüğüm kadar kötüymüş hatta daha betermiş. Bu bir utanç, bu ülke için kötü bir şey."

6 melez çocuğu bulunan De Niro, "Evet endişeleniyorum ve çocuklarımdan biri eşcinsel o da endişeleniyor. Bu konuda hakkında konuşuyoruz" ifadesini kullandı. De Niro, pek çok beyaz liberal gibi Obama'nın 2 kez seçilmesi sonrası ABD'nin ırkçılık meselesini aştığını düşündüğünü söyledi ve "Artık yeni bir dönemdeyiz sandım. Bazı insanların onun ten rengine karşı nasıl bilendiğinin farkında değildim" dedi.

Trump'ın beyaz ırkın üstünlüğüne inanan bir insan olduğunu söyleyen De Niro, "Peki ona faşist der misiniz" sorusuna "Sanırım bu zaten ona yol açıyor. Eğer istediklerini yaparsa ülke çok kötü bir yere sürüklenir. İnsanlar Hitler'e de gülmüştü. Hitler komik görünüyordu, Mussolini komik görünüyordu. Tüm diğer diktatörler ve despotlar komik görünüyordu" yanıtını verdi. (DIŞ HABERLER)

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