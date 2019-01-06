ABD Başkanı Trump: Suriye'den çekilmenin çabuk olacağını söylemedim

ABD'nin Suriye'den askerlerini çekeceği açıklamasının ardından çekilme süresine dair iddialar ve açıklamalar sürüyor. Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin, "Askerlerimiz Suriye'den çekiliyor ama bunun çabuk olacağını asla söylemedim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesini istemiyoruz" demiş ve "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma sağlanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, Bolton'un bu ifadelerine tepki göstererek "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir" demişti. (DIŞ HABERLER)

Trump: Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz

ABD: Kürtleri korumaya yönelik anlaşma olmadan Suriye'den çekilmeyiz