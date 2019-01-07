Öz İplik-İş Malatya Şube’den genel başkana istifa çağrısı

Öz İplik-İş Malatya Şube yöneticileri, delege, temsilci ve üyeleri, Öz İplik-İş Genel Başkanı Murat İnanç’ı işçiler arası kutuplaşmaya neden olduğu gerekçesiyle istifaya çağırdı. 26 imzayla yayınlanan bildiride, genel seçimlerde İnanç’a oy verilmeyeceği duyuruldu.

2 Aralık 2018 Pazar günü yapılan Öz İplik-İş Malatya Şube Genel Kurulunu kazanan Malatya Şube Başkanı Ali Ağ, şube yöneticileri, delegeler, temsilci ve üyeler bir bildiri hazırlayarak kamuoyuna duyurdu. Bildiride Öz İplik-İş Genel Başkanı Murat İnanç’ın seçimler öncesi ve seçimler sırasında taraf olduğu, karşı liste için açıktan oy istediği belirtildi.

Murat İnanç’ın sendikal etiğe yakışmayacak tutum içinde olduğu ifade edilen bildiride, “Genel Başkan Murat İnanç’ın bu tutum ve davranışları üyelerimiz ile işyerlerimiz arasında kutuplaşmalara neden olmuştur. Sayın Murat İnanç’ın kutuplaşmaya sebep olan bu davranışları genel başkanlık makamına yakışmayan bir durum olarak karşılanmıştır. Bölgemizde iş barışını bozmuş, işyerlerinde iç huzursuzluklara sebep olmuş, genel başkan olarak tarafsız olması gerekirken taraf olmuştur ve genel kurulda da yapmış olduğu tehditkar konuşmalar bölgemizdeki tüm üyelerimizi derinden üzmüştür” dendi.

Bu olumsuz durumun halen devam ettiği kaydedilen bildiride, Genel Eğitim Sekreteri Kemal Sönmez ve eski Şube Başkanı Ömer Yarbaş’a saldırılar düzenlendiği hatırlatılan bildiride, olumsuz durumun halen devam ettiği kaydedildi.

“Malatya şube delegeleri ve üyeleri olarak artık genel başkanlık sıfatını ve makamını layığı ile temsil edemediğinizin kanısı hasıl olmuştur. Olağan genel kurulda kesinlikle kendisini desteklemeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız” denilen bildiride İnanç’a genel başkanlığı derhal bırakma çağrısı yapıldı. Bildiride “Aksi durumda huzursuzluk diğer şubelere de sıçrayacak ve teşkilatımız için daha sıkıntılı süreçlere sebebiyet verecektir” uyarısı yapıldı. (İstanbul/EVRENSEL)