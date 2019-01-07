07 Ocak 2019 10:27

İZBAN işçileri: Farklı senaryo yok ekmek siyaseti var

İZBAN’da işe alım ve imza yetkisi olan TCDD, grevin ilk gününden bugüne sessizliğini koruyor.

İZBAN işçileri: Farklı senaryo yok ekmek siyaseti var

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Metehan UD
    İzmir

    Suçlamaların hedefinde olan İZBAN işçileri emeklerinin karşılığını almak ve diğer raylı ulaşım sistemi işçileri ile aynı haklara sahip olmak dışında bir amaçlarının olmadığını vurguladı.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD’nin ortak kuruluşu, kent için toplu ulaşım sisteminin ayaklarından biri olan İZBAN’da çalışan işçiler toplu sözleşme talepleri kabul edilmediği için greve devam ediyor. İlk günkü kararlığı ile hareket eden 343 Demiryol-İş üyesi İZBAN işçisinin grevi birinci ayını doldurmak üzere.

    İZBAN’ın ortağı olan her iki kurum da işçilerin taleplerini dikkate almazken özellikle büyükşehir ayağı, işçileri halkla karşı karşıya getirmeye çalışan bir politika yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile CHP'li bazı İzmir milletvekilleri hem basına yaptıkları açıklamalar hem de sosyal medya paylaşımlarıyla İZBAN işçilerini grevi sürdürdükleri için suçluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu grevin arkasında farklı bir senaryo olduğunu iddia ederken, son olarak açıklama yapan CHP'li vekil ve DİSK Eski Genel Başkanı Kani Beko da grevi politik olarak nitelendirdi. Ulaştırma Bakanlığı ile TCDD yönetimi ise işe alım ve imza yetkisi olan 10 kişilik yönetim kurulunun 5 üyesi TCDD görevlisi olmasına rağmen ilk günden bugüne sürdükleri sessizliğini koruyor.

    YÜZDE 26 ZAM BÜTÜN İŞÇİLER İÇİN DEĞİL

    İşçilere yönlendirilen suçlamalardan biri ‘Teklif edilen yüzde 26 oranındaki zammı kabul etmeyerek CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesini yerel seçimler öncesinde zora sokmak ve AKP'ye çalışmak’ şeklinde. Ancak bu zam oranı bütün işçiler için geçerli değil. 343 İZBAN işçisinin sadece 47’si (muhasebe ve gişe çalışanları) için yüzde 26 oranında zam verilirken bu oran diğer işçiler için yüzde 19 ila 21 arasında. Verilen teklif çoğu işçi için enflasyon oranında. O da hükümetin son iki aydaki müdahalesi ile düşürülen rakama denk geliyor. İşçiler “Neden sadece İzmir'de grev oluyor” sorusuna, aynı işi yaptıkları diğer illerdeki raylı ulaşım işçilerine göre aldıkları ücretin daha düşük olmasını gösteriyor.

    ‘SENARYO SİYASİLERİN İŞİ BİZ HAKKIMIZI ARIYORUZ’

    İşçilerden araç bakım teknisyeni Hasan Bacak, “Madem grev CHP'ye yönelik neden CHP'nin elindeki diğer illerde grev olmuyor” sorusunu yöneltiyor. Grevin İZBAN'ı yönetenlerin ücret politikasından kaynaklı olduğunu ifade ederek, “Ortaklardan birisi ya ortaklığı devretsin ya da tamamını alsın. Biz de en azından kime hesap vereceğimizi bilelim. Biz senaryo nedir bilmeyiz ama bildikleri bir şey varsa açıklasınlar biz de bilelim, senaryo siyasilerin işidir. Biz işçiyiz, hakkımızı arıyoruz. Aramızda farklı siyasi partilere üye insanlar var ve bu kadar farklılığın olduğu bir yeri tek bir siyasi senaryonun arkasında toplayamazsınız. Biz evimize kaç ekmek götüreceğimizi, maddi sorunlarımızı çözüp çözemeyeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

    ‘İŞÇİLERİN YARISINI CHP'Lİ BELEDİYE ALIYOR’

    Makinist Mücahid Yavuz ise kimsenin yönlendirmesi ile hareket etmediklerinin altını çizerek şunları söyledi: “İşçilerin almış olduğu maaş yeterli olsa zaten böyle bir şey yapma imkanımız olmazdı, grev sürecinde 343 işçi de bir bütün olmazdı. Burası hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de TCDD'ye ait olduğu için işçiler yarı yarıya alınıyor. O yüzden CHP'li belediyenin aldığı işçiler bundan dolayı böyle bir işe girmezlerdi. Bizim buradaki davamız ekmek davası, hak ettiklerimizi alma davası, siyasetimiz de ekmek siyaseti. Bizim sözleşme tarihlerimiz belli, mutlaka iki yılda bir seçim denk geliyor. Greve çıkarken bunu bir fırsat olarak değerlendirmedik” dedi.

    ‘BİZİ İZMİR HALKINA YANLIŞ ANLATIYORLAR’

    Sendikanın işçileri değil, işçilerin sendikayı yönlendirdiğini dile getiren Yavuz, “Karar mekanizması biziz. TCDD yarın kalkıp ‘Biz işçilerin istek ve taleplerinizi karşılayacağız’ derse o zaman Büyükşehir kabul edecek mi? İşi kalkıp da siyaset cenderesine atanlar bizi İzmir halkına yanlış tanıtıyor. Eminim ki İzmir halkı gerçeği anlayacaktır. Bu grevden de sonuç almadan bitirme gibi bir niyetimiz yok. Göreceksiniz hak eden kazanacaktır. Biz kendimizi anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

    İZMİRLİLERİ GREV ALANA GELME ÇAĞRISI

    İşçilerden Koray Yıldırım da İZBAN'ı iki farklı zıt kutbun yönettiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Biri TCDD’den ötürü hükümet diğer tarafı da CHP'li yerel belediye. Eğer bir siyasi senaryo varsa bu işçinin dışında oluşan bir şey. İşçiler burada emeğinin hakkını alabilmek için grevde. Bizi bağlamıyor siyasi senaryolar. Biz emeğimiz için mücadele ediyoruz. Bütün siyasetçilere kapımız açık, gelsinler onlara da anlatalım. Burası sekiz senelik bir işletme bu süreçte işçi lehine hiçbir gelişme olmadı, her sözleşme dönemi taleplerimizi ötelediler. Sosyal medyada siyasileri haklı bulanlar gelsinler bizden çalışma ortamımızı, işimizin riskini dinlesinler, maaş bordrolarımız açık görsünler, verilen zamlar ortada. Biz burada ağır bir iş yapıyoruz, can taşıyoruz. Asgari ücrete bu işi yapalım diyenler gelip burada çalışmaya başladıklarında bir sonraki grevi kendileri yapacaklardır.”

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İran-Irak sınırında 5,9 büyüklüğünde deprem
    SONRAKİ HABER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtirazlar devam edecek
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Seçimle gelinip seçimle gidilmez mi?

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Kazanılmış seçim korunmadan, ‘tekrar seçim’ de kazanılamaz

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Olağan şüpheliler

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Seçim ve geçim üzerine
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtirazlar devam edecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtirazlar devam edecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 13-14 bin oy fark olduğu zaman seçilmez gibi bir ifade söz konusu değil. YSK noktayı koysun, biz de öper başımıza koyarız

    GÜNCELLENDİ
    İsrail halkı erken genel seçim için sandık başına gitti
    İsrail halkı erken genel seçim için sandık başına gitti

    İsrailliler erken genel seçimde oy kullandı. Likud Partisi ve Mavi-Beyaz İttifakının başabaş gittiği seçimde hem Netanyahu hem Gantz zafer ilan etti.

    GÜNCELLENDİ
    AKP Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için başvuru yaptı
    AKP Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için başvuru yaptı

    AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece'de seçimlerin yenilenmesi talebini İstanbul İl Seçim Kurulu'na verdiklerini duyurdu.

    İyi ki doğdun Metin Göktepe!
    İyi ki doğdun Metin Göktepe!

    8 Ocak 1996’da gittiği haberde gözaltına alınarak polisler tarafından işkencede öldürülen Evrensel Muhabiri Metin Göktepe’nin bugün 51. yaş günü.

    Netflix’te yayınlanan Atiye dizisi setinde iş cinayeti
    Netflix’te yayınlanan Atiye dizisi setinde iş cinayeti

    Netflix’te yayınlanan Atiye dizisi setinde çalışan Hasan Karatay sette yaşanan iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    GÜNCELLENDİ
    Seçimlere "olağanüstü itiraz" nedir, kanun maddesi ne diyor?
    Seçimlere "olağanüstü itiraz" nedir, kanun maddesi ne diyor?

    AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi için YSK'ye "olağanüstü itirazda" bulunmaya hazırlanıyor. Peki kanun ne diyor?

    GÜNCELLENDİ
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

    Ankara Batıkent’teki bir parkta bulunan çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü. Bölge halkı katliama isyan etti.

    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 27'nci hafta | Rize'de gol yağmuru: Rize 2-7 Beşiktaş
    Süper Lig'de 27'nci hafta | Rize'de gol yağmuru: Rize 2-7 Beşiktaş
    Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı
    Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı
    İsmail Afacan'ın ilk şiir kitabı "Adımlar Sağanak" raflarda
    İsmail Afacan'ın ilk şiir kitabı "Adımlar Sağanak" raflarda
    Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal
    Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
    GÜNCELLENDİ
    Theresa May Brexit'in ertelenmesi için Avrupa'yı turluyor
    Theresa May Brexit'in ertelenmesi için Avrupa'yı turluyor

    İngiltere Başbakanı Theresa May, Merkel ve Macron ile Brexit'in ertelenmesi konusunda görüştü. AB Konseyi Başkanı ise esnek erteleme teklif etti.

    Benzin ve motorine zam geldi
    Benzin ve motorine zam geldi

    Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatı zamlı olarak satılacak.

    KESK, DİSK, TMMOB ve TTB: 1 Mayıs'ta Kocaeli'deyiz
    KESK, DİSK, TMMOB ve TTB: 1 Mayıs'ta Kocaeli'deyiz

    KESK, DİSK, TTB ve TMMOB Kocaeli örgütleri, 1 Mayıs’ta Kocaeli’de olacaklarını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mülteci karşıtı talimat verdi
    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mülteci karşıtı talimat verdi

    Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP’li Tanju Özcan “Yabancı uyruklu kişilere yardımı kesin” talimatı verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Cezayirliler köklü rejim değişikliği için eylemlerini sürdürüyor
    Cezayirliler köklü rejim değişikliği için eylemlerini sürdürüyor

    Cezayirlilerin Buteflika'ya karşı başlattığı kitlesel protestolar Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığına getirilmesinden sonra da sürüyor.

    3 ay evvel ‘sahte seçmen’ iddialarına yanıt vermediler
    3 ay evvel ‘sahte seçmen’ iddialarına yanıt vermediler

    Seçimlerden önce ortaya saçılan ‘sahte seçmen’ iddialarına kulak tıkayan iktidar, İstanbul seçimlerini kaybedince ‘sahte seçmen’ iddiasına sarıldı.

    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"
    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"

    Sudan’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir'e bağlı milisler, Beşir’in istifasını isteyen halkın düzenlediği oturma eylemine saldırdı.

    Denizli'de eğitimciler darbedildi: Öğrenci ve yakınları gözaltında
    Denizli'de eğitimciler darbedildi: Öğrenci ve yakınları gözaltında

    Denizli Merkezefendi’deki Sevil Kaynak Ortaokulunun müdürü ile iki yardımcısını darbettiği gerekçesiyle bir öğrenci ve yakınları gözaltına alındı.

    İstismar sanığını tahliye eden mahkeme: Vebali öbür dünyaya kaldı
    İstismar sanığını tahliye eden mahkeme: Vebali öbür dünyaya kaldı

    İki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık tahliye edildi. Mahkeme başkanı, "Vebali öbür dünyaya kaldı" dedi.

    Diyarbakır’da HDP’li eş başkanlara mazbataları verilmedi
    Diyarbakır’da HDP’li eş başkanlara mazbataları verilmedi

    Mazbataları almak için başvuruda bulunan HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve 4 ilçe belediye eş başkanlarına mazbataları verilmedi.

    İHD, Adana Barosu ve ÇHD cezaevlerindeki hak ihlallerine dikkat çekti
    İHD, Adana Barosu ve ÇHD cezaevlerindeki hak ihlallerine dikkat çekti

    İHD Adana Şubesi ve Adana Barosu Cezaevleri Komisyonu açlık grevindekilerin durumuna dikkat çekmek için ortak açıklama yaptı.

    Açlık grevlerine ilişkin Meclis İnceleme Komisyonu’na başvuru
    Açlık grevlerine ilişkin Meclis İnceleme Komisyonu’na başvuru

    HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, açlık grevi ve cezaevlerindeki hak ihlalleri için Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna başvuru yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Ercüment Akdeniz anlattı: Türkiye'de mülteci olmak
    Ercüment Akdeniz anlattı: Türkiye'de mülteci olmak

    Gazeteci-Yazar Ercüment Akdeniz ile AKP'nimn mülteci politikası ve muhalefetin mülteci karşıtı söylemlerini konuştuk.

    AKP Ahmet Türk’ün mazbatasına göz dikti
    AKP Ahmet Türk’ün mazbatasına göz dikti

    AKP, Mardin'de seçimleri kazanan HDP'li Ahmet Türk'ün daha önce ihraç edildiğini gerekçe göstererek başkanlığın kendilerine geçmesini istiyor.

    Öldürülen Fatma Şengül’ün çocukları: Bizi yalnız bırakmayın
    Öldürülen Fatma Şengül’ün çocukları: Bizi yalnız bırakmayın

    İşyerinde tartıştığı Zeynel Akbaş tarafından öldürülen Fatma Şengül’ün kızı dayanışma çağrısı yaptı: Adaletin sağlanması için bizi yalnız bırakmayın.

    Cizre’de kayyım, belediye binasını kendisine devretmiş!
    Cizre’de kayyım, belediye binasını kendisine devretmiş!

    HDP’nin dün devraldığı Cizre Belediyesine ait binanın kayyım tarafından Kaymakamlığa devredildiği öğrenildi.