GMİS Karadon Şubede genel kurul tamamlandı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Karadon Şubesi’nin 11. Olağan Genel Kurulu’nda seçimler tamamlandı. 129 delegesi bulunan ve tek liste halinde seçime gidilen Karadon Şubesi’nin genel kurulunda Mevcut Şube Başkanı Kemalettin Karataş aynı göreve yeniden seçildi.

Şube Sekreterliğine Korhan Boz, Şube Mali Sekreterliğine Bülent Kılıç, Şube Teşkilat Sekreterliğine Tevfik İncebacak seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Şube Başkanı Kemalettin Karataş bir teşekkür konuşması yaptı. Karataş, "Uzun yıllardır ihmal edilen Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun ciddi sorunları var. 1500 yeni arkadaşımızın işbaşı yapması bize moral, motivasyon sağlayacak, ancak yeterli olmayacak. TTK’nın kendi ayakları üzerinde durabilmesi için hazırlıkların sürdürülmesi ve norm kadronun yakalanması gerekiyor" dedi. (İŞÇİ/SENDİKA SERVİSİ)