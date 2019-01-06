Futbol kulüplerinin devasa borç yükünü kamu kaynaklarına yıkma projesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) futbol kulüplerinin borçlarını üstlenmek üzere geliştirdiği ortak projeyle Ziraat Bankasının, futbol kulüplerinin tüm borçlarını ödeyeceği ve borçları 5 ila 10 yıla kadar varan vadelerle taksitlendireceği iddia edildi. Bir başka deyişle borç içerisinde yüzen kulüplerin savurganlığı, kamu kaynakları tarafından karşılanacak.

Karar'ın haberine göre TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TBB Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile mali sorumluları, ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesi gündemiyle İstanbul’daki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde konuyu görüşmek için bir araya geldi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın 7 Ocak Pazartesi günü kulüplerin borçlarıyla ilgili kararı açıklayacağı belirtilirken toplantıda alınan kararların şunlar olduğu aktarıldı:

Kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir-gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildi.

Bilançoları inceleyecek olan TBB ve konsorsiyum ortakları, her kulüp için farklı bir plan çıkaracak.

Borçların beş yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirilecek. Süre de borca ve bilançolara göre belirlenecek.

Bir kulüp gelirinden fazla harcama yaptığı takdirde Türkiye Futbol Federasyonu devreye girecek ve müdahalede bulunacak.

İddaya göre bazı kulüplerin ‘ek kaynak’ teklifinin de görüşüldüğü ancak bunun kabul görmediği belirtildi.

İdari ve mali denetimlerin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacağı projede Türkiye Bankalar Birliği çatısı altında tüm borçlar üstlenildikten sonra, sürdürülebilir bütçe yapılarının sıkı kontrol altına alınması planlanıyor.

'DÖRT BÜYÜKLER'İN TOPLAM BORCU 10 MİLYAR LİRA

Türkiye'de yalnızca “Dört büyükler” olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un toplam borcu 10 milyar liraya yaklaşıyor. Temmuz 2018'de açıklanan verilere göre Fenerbahçe’nin borcu 3,5 milyar lira seviyesinde. Fenerbahçe’yi 2,8 milyar lirayla Galatasaray, 2,1 milyar lirayla Beşiktaş takip ediyor. Trabzonspor’un borcu ise 1,1 milyar lira. Bu borç yükü UEFA’nın da gözünden kaçmıyor. Türkiye'nin büyük kulüplerinin tamamının transfer girişimleri, finansal fair-play uygulamalarıyla kısıtlanmış durumda.

Dört büyükler borç kıskacında: Hangi kulübün borcu ne kadar?

OZAN BİNGÖL: ÇEKİN ELİNİZİ MİLLETİN CEBİNDEN

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, iddialara dair sosyal medya hesabından yaptığı yorumda "Futbolcusu vergi ödemez, kulübü vergi ödemez ama vergi ödeyenlerin oluşturduğu kamu kaynağına göz dikerler. Yeter artık yettiniz! Çekin elinizi milletin cebinden!" dedi.

Futbolcusu vergi ödemez, kulübü vergi ödemez ama vergi ödeyenlerin oluşturduğu kamu kaynağına göz dikerler.

Yeter artık yettiniz!

Çekin elinizi milletin cebinden! https://t.co/2yfBEi9Sph — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) 5 Ocak 2019

ZİRAAT, DEMİRÖREN'E 'HÜRRİYET' KREDİSİ VERMİŞTİ

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satışının resmen gerçekleşmesinin ardından Demirören'e Ziraat Bankası'ndan 700 milyon dolar kredi verildiği ileri sürülmüştü. Kredinin 10 yıl vadeli olduğu, ilk 2 yıl ödeme yapılmayacağı iddia edilmişti.

HDP’nin, bu konuya ilişkin verdiği araştırma önergesi AKP oylarıyla TBMM Genel Kurulu’nda reddedilmişti. (SPOR SERVİSİ)