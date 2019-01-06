Pakistan'da iki ayrı bomba saldırı: 12 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Pişin ile Panjgur bölgelerinde, uzaktan kumandalı el yapımı iki bombalı saldırı düzenlendi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, İlk saldırının hedefinin Pişin bölgesinin Vergi Dairesi Başkan Vekili Abdul Malik Tarin olduğunu belirten yerel medya kaynakları, saldırının, park halindeki bir motosiklette bulunan uzaktan kumandalı bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Saldırıda Tarin ile iki jandarma ve yedi sivilin yaralandığı belirtildi.

Panjgur bölgesindeki saldırıda ise sınırda görev yapan askerlerin aracı hedef alındı. Yol kenarına gizlenen bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu iki kişi yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastanede tedavi altına alındı. (AA)