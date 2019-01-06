Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Ankara ziyareti öncesindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Kalın "Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir" dedi.

Kalın, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin amacının, milli güvenliği sağlamak, bölgesel barış ve istikrarı güvence altına almak olduğunu ileri sürdü.

Kalın şu ifadeleri kullandı:

"Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır."

"Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır."

"Türkiye, Suriyeli kardeşleri arasında hiçbir dini, etnik ve mezhebi ayrım yapmadan savaşın sona ermesi, güvenliğin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin uygulanması için çabalarına kararlılıkla devam edecektir."

"Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." ifadelerini kullandı.

"PKK/PYD/YPG'nin kendisine tabi olmayan Kürtlere de zulmederek kurmaya çalıştığı düzen ve ülkemize yönelik terör eylemleridir. Bir terör örgütünün ABD'nin müttefiki olamayacağı ise izahtan varestedir."

ABD: Kürtleri korumaya yönelik anlaşma olmadan Suriye'den çekilmeyiz

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin "Türkiye, Kürtleri hedef almayacağını garanti etmeli" diye konuşan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" demişti. (HABER MERKEZİ)