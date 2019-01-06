Gebze'de fabrikada makineye sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir bisküvi fabrikasında makineye sıkışan Türkmen Damar, yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre Çayırova'da bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi'nde kurulu bisküvi fabrikasında önceki gün yaşanan iş cinayetinde 43 yaşındaki Türkmen Damar yaşamını yitirdi.

Damar'ın aniden hareket eden makineye sıkıştığını gören iş arkadaşları makineyi durdurup, yardım istedi. Gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan Türkmen Damar'ı Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Damar, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. (HABER MERKEZİ)