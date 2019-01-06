CHP'li Ağbaba fotoğraf paylaştı: Parti etkinliğinde memura not aldırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi’nin parti binasındaki halk toplantısına ait fotoğrafı paylaşarak “Devletin memuru AKP Milletvekilinin memuru olmuş. Parti binasında vekilin notlarını almış” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı ve AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi’nin 4 Ocak 2018 tarihinde AKP Malatya İl Başkanlığı’nda gerçekleştirdiği “Halk Günü”nde çekilen bir fotoğrafı basınla paylaştı.

Yer: AKP Malatya İl başkanlığı.

Halk gününde sayın vekil dertleri dinliyor.

Resimde en soldaki kişi ise İŞKUR'da şef.

İŞKUR çalışanı AKP milletvekilinin memurluğunu yapıyor.

İşte 'Parti Devleti' tam da bu. pic.twitter.com/zRDLi4KTsS — Veli AĞBABA (@veliagbaba) 5 Ocak 2019

İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü’nde Şef olarak çalışan Veysel Derindağ isimli kişinin Tüfenkçi'ye eşlik etmesi ve iş taleplerini not aldığının fotoğraflara yansıdığını belirten Ağbaba, devlet memurunun mesai saatleri içinde AKP İl Binasına gidip, milletvekilinin yanında, onun yönlendirdiği kişilerin notlarını almasının skandal olduğunu dile getirdi.

'KAMU KURUMLARI AKP'NİN EMRİNE GİRMİŞ DURUMDA'

Ağbaba, “Son 16 yıldır kamu kurumları AKP’nin emrine girmiş durumda. Valiler, kaymakamlar, daire müdürleri AKP’nin neferi gibi çalışıyor. Karşımızda sadece bir parti değil devlet var. Malatya’da ki örnek ne ilk ne son. Sadece kamuoyuna yansıması itibariyle önem taşıyor. Devletin memurlarını parti memuru yapan anlayışı şiddetle kınıyoruz. İşsizler arasında bile AKP’li-AKP’li olmayan şeklinde ayrım yapmak, işsizleri ayrıştırmak ayıptır. Kabul edilemez” dedi.

İŞKUR PERSONELİ MESAİ SAATİNDE AKP BİNASINDA NE YAPIYOR?

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Ağbaba, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a "Partilerin halk gününe İŞKUR Personeli görevlendirmesi için il müdürlüklerine emir mi verdiniz?” diye sordu.

Kamu personellerinin siyasi partilerin çalışmalarına katılmasının ne zamandan beri serbest bırakıldığını soran Ağbaba, Türkiye genelinde AKP’nin halk günlerine İŞKUR’dan personel görevlendirilmesi yapılıp yapılmadığına sorusuna da yanıt istedi. Ağbaba'nın bakana yönelttiği diğer sorular ise şöyle: