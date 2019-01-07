Eğitim Sen: Öğretmenlerin ekonomik ve özlük hakları yok ediliyor

Burcu YILDIRIM

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “2023 Eğitim Vizyonu” belgesi ile gündeme gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağına ilişkin gazetemize konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Kanun ile iş güvencesi kaldırılmakta, esnek çalışma koşulları dayatılmakta, öğretmenler arasında başöğretmen, uzman öğretmen adıyla hiyerarşiler oluşturulmakta, okul yönetiminin profesyonelleştirilmesi ifadesi ile eğitimin özelleştirilmesi süreçleri hızlandırılmakta, teknisyen öğretmen yaratılmak istenmekte, çalışma saatleri ve maaş karşılığı ders saatleri arttırılarak öğretmenlerin ekonomik ve özlük hakları yok edilmeye çalışılmakta” dedi.

İktidara yakın sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla hazırlanan öğretmen meslek kanunu taslağı eğitimcilerin gündeminde. KESK’e bağlı Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kapalı kapılar ardında tartışıldığını belirterek, ulusal ve yerel düzeyde 73 metnin kısa sürede incelenmesiyle oluşturulan tasarıyı eleştirdi. Aydoğan, öğretmenleri ilgilendiren bu kadar önemli bir kanun öncesinde eğitimcilerle fikir birliğine varılmadan oluşturulan taslağa itiraz ederek, eğitimin hiyerarşileştirilerek bu alanda özelleştirmeye gidilmesinin hızlandırıldığını ifade etti.

Öğretmenlik meslek kanunu, profesyonel okul yöneticiliği vb. başlıkların 2023 Eğitim Vizyonu belgesi öncesinde AKP’nin 24 Haziran Seçimleri öncesinde yayınladığı ‘Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler 2018’beyannamesinde açıklandığını ifade eden Aydoğan, “Vizyon belgesi, AKP’nin seçim beyannamesinin akademik bir dille ifadesi dışında eğitime dair yeni hiçbir şey söylememektedir” dedi.

‘TASLAĞI AÇIKLAYAN BAŞKAN SARAY’DAN’

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nin yayınlanmasından sadece 53 gün sonra Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının kamuoyu ile paylaşılmasına dikkat çeken Aydoğan, “İktidarın öğretmenlerin haklarına yönelik planladığı süreçteki ısrarının ve kararlılığının göstergesidir. Bu kadar önemli bir kanun öncesinde öğretmenlerin kendileri ile ilgili çıkacak bir yasaya ilişkin söz ve karar süreçleri işletilmeden, eğitim sendikaları ile bu süreç şeffaf ve demokratik bir tartışma yürütülmeden kamuoyuna basınla paylaşılmasının kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur” dedi. Ayrıca Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu üyesi olduğunu vurgulayan Aydoğan, “TEDMEM tarafından hazırlanan kanun taslağı biz öğretmenler açısından yok hükmündedir” dedi.

‘İKTİDARIN ÖĞRETMENİNİ YARATMA PROJESİDİR’

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili diğer bir çalışmayı da siyasi iktidara yakınlığı ile bilenen Eğitim Bir Sen’in basına duyurduğunu ifade eden Aydoğan, “Taslağı incelediğimizde tamamı AKP’nin seçim beyannamesinin yol haritasıdır. Tüm belgelerin ortak noktası iktidarın öğretmenini yaratma projesidir. Kanun ile iş güvencesi kaldırılmakta, esnek çalışma koşulları dayatılmakta, öğretmenler arasında başöğretmen, uzman öğretmen adıyla hiyerarşiler oluşturulmakta, okul yönetiminin profesyonelleştirilmesi ifadesi ile eğitimin özelleştirilmesi süreçleri hızlandırılmakta, teknisyen öğretmen yaratılmak istenmekte, çalışma saatleri ve maaş karşılığı ders saatleri arttırılarak öğretmenlerin ekonomik ve özlük hakları yok edilmeye çalışılmakta, ataması yapılmayan öğretmenler sorununun da artarak devam edeceğini kanıtlamaktadır” dedi. Aydoğan, “Biz kadrolu, sözleşmeli, hukuksuzca ihraç edilen, ataması yapılmayan, kamuda ve özel öğretim kurumlarında güvencesiz çalışan milyonu aşkın bir gücüz. Memleketin öğretmenleriyiz, geleceğiyiz. Kendi yasamızı kendimiz yazacağız” diye konuştu.