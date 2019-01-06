Berat Albayrak'ın dava açtığı Eren Erdem'e 18 bin TL para cezası

CHP’nin tutuklu PM Üyesi Eren Erdem’e Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şikayeti üzerine açılan dava sonuçlandı. CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre, Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Eren, bu yüzden 18 bin TL ödeyecek.

CHP PM Üyesi @erenerdemnet 'e, Bakan Berat Albayrak'ın şikayeti üzerine açılan dava sonuçlandı. Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Eren, bu yüzden 18 Bin TL ödeyecek. Eleştirme, sorgulama ve kamu adına soru sormanın bedeli ağırlaşıyor. https://t.co/xD0t39miTD — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 6 Ocak 2019

Öte yandan 192 gündür Silivri'de tutuklu olan CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in duruşması pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul Adliyesi 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17-25 Aralık ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. Erdem'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" ve "Göreve ilişkin sırrın açıklanması", "Gizliliğin ihlali" suçlarından 22 yıla kadar hapsi talep edilirken, Karşı gazetesinin eski çalışanı 8 şüpheli hakkında da değişik oranlarda hapis cezası isteniyor. Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin "Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istenen iddianamede bu 3 şüphelinin etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılması talep ediliyor. (HABER MERKEZİ)

'Tutuklu bulunan Eren Erdem'e kumpas mı kuruldu?'