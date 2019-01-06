İstanbul'da kar yağışı başladı (6 Ocak 2019)

İstanbul'un kuzey kesimlerinde kar yağışı başladı. Sarıyer taraflarında aralıklar halinde kar yağmaya başladı. Park halindeki araçların üzerinin karla kaplandığı görüldü.

METEOROLOJİ'DEN KAR AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı açıklamasında, "İstanbul'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denilmişti. Açıklamada "Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarıları yapılmıştı.

AKOM'DAN KAR AÇIKLAMASI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da bu geceden itibaren İstanbul genelinde kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "03 Ocak 2019 Cuma gününden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle şehir merkezinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı yaşanırken; Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerimizde yağışlar çoğunlukla kar şeklinde görülmüştür. Çatalca'ya bağlı mahallelerde (başta Binkılıç olmak üzere) 10-25 cm aralığında kar yüksekliği ölçülmüştür." denildi.

Açıklama "Soğuk havanın 09 Ocak 2019 Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenirken, yağışların bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerimizden başlayarak il genelinde kar şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarımızda 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 cm arasında kar yüksekliği beklenmektedir." denildi.

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7 Ocak pazartesi günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği iller

BÖLGEDE 6 İLDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını duyurdu. Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif ve orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 14, Kars'ta 12, Ardahan'da 4, Erzurum'da 2 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 6, Erzincan'da 4, Erzurum'da 1, Kars ve Ağrı'da 0, Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece olması öngörülüyor.

Öte yandan, bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı Ardahan'da 26, Erzurum'da 15, Kars'ta 10, kayak merkezlerinden Palandöken'de 67, Sarıkamış'ta 71, Ergan'da 52, Konaklı'da 45, Yalnızçam'da 25 santimetre olarak ölçüldü.

DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA UYARISI

Doğu Karadeniz'de, akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden etkisini artıracak rüzgarın, 6 ile 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. (HABER MERKEZİ)