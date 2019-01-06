TBMM yeni yıl mesaisine başlıyor

Fındık alımını durduran TMO’ya tepki: Mahsul değil mağduriyet ofisi

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeni yıl itibari ile fındık alımını sonlandırması tepki çekti. Tüm Köy Sen: TMO'nun yeni adı Tarımda Mağduriyet Ofisi oldu