TBMM yeni yıl mesaisine başlıyor
TBMM 2019’a yoğun bir gündemle başlayacak. Meclis'in gündeminde torba yasa teklifleri ve içtüzük görüşmeleri var.
Fotoğraf: VOA/Wikimedia Commons (Public Domain)
Meclis 12 günlük aranın ardından 8 Ocak Salı günü mesaisine başlıyor.
TBMM haftaya siyasi partilerin grup toplantıları ile başlayacak. Salı günü; AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. Grup toplantılarında parti başkanları gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Aynı gün Meclis Genel Kurulu'nda çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 69 maddelik torba yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.
TEKLİF NE GETİRİYOR
Genel Kurul'da görüşmeleri başlayacak olan teklif;
■ Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzmanlarına, uzmanlığa atanma sırasında, bir defaya mahsus bir derece yükselme verilmesi,
■ Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin kurulması,
■ İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanması, bu kapsamda ‘son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma’ şartı, ‘hizmet akdine tabi’ olarak değiştirilmesi,
■ Yaşlılık emeklilik aylıklarının alt sınırının bin TL olarak belirlenmesi, maddelerini içeriyor.
TEŞVİK PAKETİ
Bu hafta; ‘Ekonomik teşvikler’in yer aldığı yasa teklifi AKP milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulacak. Teklifin hafta başı verilmesi, hafta içi komisyon gündemine alınması bekleniyor. (Ankara/DHA)