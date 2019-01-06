Doğal gaz sobasından yangın çıktı, 1 kişi ölü
Bursa’da evde doğal gaz sobasının perdeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: AA
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki evde bulunan doğal gaz sobasının perdeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında bir kişi öldü.
Yeşilova Mahallesi’nde, evde bulunan ve aşırı ısınan doğal gaz sobası yakınındaki perdeyi tutuşturdu. Çıkan yangında zihinsel ve bedensel engeli bulunan Semih Yelbey’i sobanın bulunduğu odada mahsur kaldı.
Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yelbeyi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Bursa/AA)
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